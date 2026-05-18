Las alzas en los precios del oro impulsan las exportaciones a abril de este año

Hasta abril de este año, las exportaciones dominicanas acumularon 5,062.7 millones de dólares – una cifra que supera en 822.1 millones los 4,240.5 millones de dólares del año pasado– para un crecimiento de 19.4 % en el primer cuatrimestre del 2026, incentivado por el aumento de los precios del oro.

Solo este metal precioso, un activo refugio cuya demanda incrementa en momentos de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas –como la actual con la prolongación de la guerra del Golfo Pérsico– sumó divisas por 1,045.3 millones de dólares a la República Dominicana en el citado período, 554.5 millones más que los 490.8 millones que generó en el cuatrimestre anterior, para una expansión de 113 %.

Al 15 de mayo, una onza troy de oro en el mercado se situaba en 4,561.90 dólares, aunque la cotización ha llegado a máximos de hasta 4,722.86 dólares por onza la semana pasada.

Esta coyuntura también ha llevado al país a exportar un mayor volumen del metal, con máximos de 77 toneladas de oro dominicano vendidas entre enero y abril de este año.

Se trata de cuatro veces más que las 21 toneladas exportadas entre enero y abril del año pasado, conforme datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

El oro también tuvo un rol relevante solo en el mes de abril, con ventas estimadas en 298.8 millones de dólares, para un incremento de 164.2 % –185.7 millones de dólares adicionales respecto a abril del 2025.

Canadá, de los mayores compradores

Una buena parte de este oro tuvo como destino a Canadá; las exportaciones hacia la nación norteamericana en enero-abril alcanzaron los 661.4 millones de dólares, con un crecimiento de 234.4 %, equivalente a una variación absoluta de 463.6 millones.

Esto lo colocó como el segundo destino al que más se exportaron productos luego de los Estados Unidos –con 2,379.8 millones de dólares–, y antes que Haití, que se posicionó como el tercer destino de las exportaciones dominicanas, tras alcanzar los 442.7 millones de dólares en el presente cuatrimestre.

Otros productos El oro representa el producto más exportado, pero no es el único protagonista. En segundo lugar le siguen los instrumentos y aparatos de medicina (con 409.5 millones de dólares), seguido de los cigarros puros (311.6 millones), disyuntores (301.2 millones), t-shirts y camisetas (128.2 millones de dólares) y el cacao en grano, entero o partido (99.5 millones de dólares).

Régimen aduanero

Según su régimen aduanero, el 55.4 % del total de las exportaciones dominicanas fueron realizadas por las zonas francas, con 2,803.3 millones de dólares en divisas, seguida del régimen nacional, que contribuyó con un 44.6 %, equivalente a 2,153.5 millones de dólares, 700 millones más que los 1,453.5 millones de dólares reunidos entre enero y abril del 2025, para un alza de 48.2 %

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