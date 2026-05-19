Alemania ve alto potencial de inversión en República Dominicana

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maine Friedrichsen, participa en el Primer Foro Económico Alemán para América Latina, donde destacó el potencial de inversión y nearshoring del país. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maine Friedrichsen afirmó que las empresas alemanas ven un alto potencial de inversión en el país, especialmente en sectores como energías renovables, infraestructura, agua, saneamiento y economía circular, al tiempo que consideró que la nación caribeña se encuentra en una muy buena posición para aprovechar el fenómeno del nearshoring.

Durante su participación en el 1er foro económico alemán para América Latina, la diplomática señaló que Alemania ya tiene una importante presencia en territorio dominicano, especialmente en zonas francas.

"Somos el segundo inversor extranjero más grande en régimen de zona franca", expresó, al mencionar inversiones en áreas como dispositivos médicos y tabaco.

La embajadora destacó que el objetivo principal del encuentro es fortalecer el comercio bilateral y concretar nuevas inversiones a través de reuniones empresariales coordinadas junto a ProDominicana.

Sectores con potencial

Entre las áreas con mayor proyección para futuras inversiones alemanas mencionó los semiconductores, la formación dual, infraestructura, agua y saneamiento, así como las energías renovables.

En este último punto, enfatizó que la coyuntura internacional evidencia la necesidad de fortalecer la independencia energética, por lo que Alemania observa oportunidades tanto en proyectos solares como eólicos.

También destacó el crecimiento de las inversiones alemanas en la última década.

"Las inversiones de Alemania se han multiplicado por 15 en los últimos diez años", aseguró.

Además, citó como ejemplo a empresas instaladas en zonas francas dominicanas que generan empleos y fabrican productos avanzados destinados a exportación.

La embajadora afirmó que América Latina y Europa son socios naturales debido a sus vínculos culturales y democráticos, y consideró que una mayor cooperación estratégica beneficiaría a ambas regiones.

Nearshoring y cercanía con Estados Unidos

La diplomática sostuvo que la ubicación geográfica de la República Dominicana representa una ventaja estratégica para atraer capital extranjero, debido a su cercanía con mercados como Estados Unidos y su posición como puerta de entrada al Caribe.

"Vemos que hay un potencial para aumentar la inversión de Alemania aquí" Maine Friedrichsen Embajadora de Alemania en República Dominicana “

Asimismo, consideró que la República Dominicana puede consolidarse como un socio estratégico regional para Alemania y Europa.

Guerra en Medio Oriente y comercio

Al referirse al conflicto en Medio Oriente y sus efectos económicos, reconoció que la guerra ha provocado presión sobre los precios del petróleo tanto en Alemania como en otros países.

Sin embargo, afirmó que las tensiones geopolíticas podrían fortalecer la relación entre Alemania y la República Dominicana.

"Vivimos en un mundo muy incierto y hacen falta buenos amigos en este mundo", expresó, al asegurar que Alemania ve a la República Dominicana como un aliado muy especial.

La embajadora agregó que ambos países comparten valores como la defensa del libre comercio, el Estado de Derecho y el orden multilateral.

Obstáculos y avances institucionales

Sobre posibles limitaciones para atraer más inversión alemana, la diplomática sostuvo que la República Dominicana ha mostrado avances importantes Estado de Derecho, aunque indicó que todavía existen aspectos por mejorar. Aun así, afirmó que Alemania percibe al país como una nación estable dentro de la región.