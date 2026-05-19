MESCyT y Arajet impulsan alianza para formar pilotos y técnicos aeronáuticos

Representantes del Mescyt y Arajet durante anuncio de alianza. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) informó este martes una alianza estratégica con la aerolínea Arajet orientada a la formación de pilotos comerciales, mecánicos de aeronaves y personal de tripulación, con el propósito de responder a la creciente demanda del sector aeronáutico y fortalecer las capacidades técnicas del país.

La iniciativa fue abordada durante una reunión encabezada por el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, junto a ejecutivos de la aerolínea, en un esfuerzo que busca desarrollar una oferta académica alineada con las necesidades reales de la industria aérea.

Según explicó el funcionario, el proyecto se trabajará en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), academias certificadas y universidades nacionales e internacionales, con la meta de ampliar las oportunidades de formación especializada.

Santos Badía indicó que la propuesta contempla promover programas para capacitar personal de abordo, mecánicos y pilotos comerciales, como parte de una estrategia que permita al país avanzar hacia la autosuficiencia en una industria que continúa en expansión.

Proyecciones del sector aeronáutico

El ministro señaló que el crecimiento sostenido del transporte aéreo y de la infraestructura aeroportuaria ha incrementado la demanda de personal técnico especializado.

Recordó que actualmente República Dominicana cuenta con tres líneas aéreas nacionales y proyecta alcanzar nueve aeropuertos internacionales, además de nuevas terminales en desarrollo en Pedernales, Playa Grande y San Juan.

En ese contexto, indicó que se gestionará, a través de academias reconocidas, la posibilidad de que estas evolucionen hacia instituciones de educación superior o que universidades interesadas integren estas carreras a su oferta académica, con énfasis en los jóvenes que aspiran a convertirse en pilotos comerciales.

La propuesta también será incorporada a la consulta nacional sobre la transformación de la educación dominicana, con el objetivo de adecuar la formación a las demandas de la cuarta revolución industrial.

El vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, Manuel Luna, calificó el encuentro como un paso relevante para ampliar la capacitación de profesionales dominicanos vinculados al sector.

El ejecutivo reveló que la aerolínea requerirá más de 100 pilotos durante los próximos 18 meses, además de más de 300 tripulantes y cientos de técnicos especializados en mantenimiento aeronáutico.

Añadió que el país también necesitará personal calificado para responder a la construcción de nuevos centros de mantenimiento de aeronaves, los cuales demandarán entre 300 y 400 técnicos especializados.

Luna explicó además que futuras alianzas podrían incluir acuerdos con universidades extranjeras para programas de doble titulación y la integración de academias dominicanas y centros de formación de la Fuerza Aérea Dominicana.

Como parte de la visión planteada, sostuvo que la prioridad es impulsar alianzas académicas que permitan que profesores lleguen al país y que los jóvenes puedan formarse localmente, sin necesidad de trasladarse al extranjero.