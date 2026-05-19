IFC proyecta inversiones por más de US$300 millones en República Dominicana

Sanaa Abouzaid, directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del sector privado del Grupo Banco Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del sector privado del Grupo Banco Mundial, Sanaa Abouzaid, informó que la entidad evalúa un portafolio de inversiones superior a los 300 millones de dólares en la República Dominicana, enfocado principalmente en infraestructura, energía, turismo, manufactura e instituciones financieras.

Durante su participación en el 1er foro económico alemán para América Latina, Abouzaid destacó que la IFC ha invertido más de 1,400 millones de dólares en el sector privado dominicano durante las últimas dos décadas, aunque consideró que aún existe potencial para ampliar significativamente ese apoyo.

"Creemos que podemos hacer muchísimo más acompañando al país en proyectos de infraestructura, energía, turismo y manufactura, especialmente en el área de medtech", expresó.

Abouzaid valoró positivamente el desempeño económico dominicano y afirmó que el país se mantiene entre las economías de mayor crecimiento de América Latina.

"Es una de las pocas economías de la región que ha crecido un promedio del 5 % en las últimas dos décadas", sostuvo, al comparar el desempeño dominicano con el promedio regional, que situó en torno al 2 %.

No obstante, señaló que el país aún puede expandirse más si impulsa los empleos, las inversiones estratégicas en infraestructura, energía y apoyo a las pymes.

La ejecutiva explicó que la IFC centra sus inversiones en tres grandes áreas: infraestructura —incluyendo energía y obras viales—; el denominado sector real, que abarca manufactura, turismo, agricultura, salud y educación; y las instituciones financieras, mediante alianzas con bancos comerciales y entidades financieras no bancarias para facilitar financiamiento a pequeñas y medianas empresas y negocios liderados por mujeres.

Desafíos regionales

La representante de la IFC identificó como uno de los principales desafíos regionales la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar acceso a energía renovable accesible, de buena calidad y a buen precio, factores que, según dijo, contribuirían a reducir costos y dinamizar sectores como turismo, agricultura y manufactura.

También destacó la importancia de fortalecer la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria para aumentar la competitividad del país.

En cuanto a las energías renovables, consideró que República Dominicana ha mostrado avances importantes y señaló que América Latina posee una matriz energética más favorable que otras regiones del mundo.

"Vemos muchos renovables, aunque todavía se puede hacer mucho más, especialmente en temas de almacenamiento para aprovechar mejor estas energías", indicó.

Sobre el impacto esperado de las inversiones, Abouzaid afirmó que República Dominicana continúa atrayendo el interés de inversionistas internacionales debido a las oportunidades que ofrece en distintos sectores económicos.

"Pensamos que República Dominicana es un país que atrae mucho y donde vemos muchas oportunidades" Sanaa Abouzaid Directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC) “