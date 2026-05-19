Inicia Semana Alemana con foro de inversión y más de 30 entidades alemanas

De derecha a izquierda, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el canciller dominicano, Roberto Álvarez; la embajadora de Alemania en RD, Maike Friedrichsen, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( FUENTE EXTERNA )

La Semana Alemana inició en República Dominicana con la participación de más de 30 empresas e instituciones alemanas interesadas en identificar oportunidades de inversión y ampliar vínculos comerciales en el país y la región.

El evento incluye el Primer Foro Económico Alemán para América Latina en el Caribe, considerado uno de los principales espacios de diálogo empresarial entre Alemania y República Dominicana y el primero de su tipo en la región.

Con actividades a desarrollarse tanto en Santo Domingo como en Santiago, la agenda contempla reuniones de negocios, visitas a proyectos productivos y encuentros con autoridades y representantes del sector privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-92741-am-54b81978.jpeg La embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-92743-am-2-12cca279.jpeg El canciller dominicano, Roberto Álvarez y la embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen. (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-92742-am-2e7a985a.jpeg El canciller dominicano, Roberto Álvarez. (FUENTYE EXTERNA) ‹ >

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La embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, afirmó que el interés de las empresas alemanas refleja también el enorme potencial de la República Dominicana como destino de inversión y como uno de los socios económicos más importantes y establecidos de la región.

Indicó que existen oportunidades de crecimiento en sectores como zonas francas, energías renovables y logística.

La diplomática expresó que el evento representa una oportunidad para estrechar los lazos bilaterales más allá de los aspectos económicos.

Friedrichsen sostuvo, además, que ambos países comparten principios vinculados a la democracia, el multilateralismo y la cooperación internacional.

"Los grandes desafíos globales solo pueden resolverse mediante cooperación y diálogo." Maike Friedrichsen. Embajadora de Alemania en RD. “

Canciller destaca fortaleza de relaciones bilaterales

Durante el acto inaugural, el canciller Roberto Álvarez destacó que la Semana Alemana se ha consolidado como "un símbolo de la cercanía, la confianza y la vitalidad que caracterizan las relaciones entre nuestros dos países".

El funcionario afirmó que Alemania representa para República Dominicana un referente en innovación y desarrollo tecnológico, además de un socio estratégico en materia económica y comercial.

"Compartimos valores fundamentales como la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y la convicción de que las sociedades abiertas y libres constituyen la base más sólida para un desarrollo verdadero y duradero." Roberto Álvarez. Canciller dominicano. “

El canciller indicó que la relación bilateral también se ha fortalecido en áreas como inversión, turismo, cooperación empresarial e intercambio cultural.

Álvarez señaló que la presencia alemana ha dejado aportes importantes en la vida económica, cultural y social dominicana, desde la comunidad judeoalemana de Sosúa hasta el desarrollo industrial y turístico del país.

Recordó que Alemania es uno de los principales socios comerciales europeos de República Dominicana.

La Semana Alemana en República Dominicana

La Semana Alemana se desarrollará hasta el 22 de mayo con actividades culturales, empresariales y diplomáticas organizadas por la Embajada de Alemania, la Cámara de Comercio Domínico-Alemana y el Lateinamerika Verein (LAV).

El objetivo del evento es fortalecer los vínculos económicos, comerciales, culturales y diplomáticos entre Alemania y República Dominicana.