Anuncian lanzamiento de Expo Provisiones 2026 orientado a fortalecer el comercio en RD

Expo Provisiones es la feria oficial del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), consolidada como el principal punto de encuentro del comercio organizado de RD. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) anunció este martes el lanzamiento de Expo Provisiones 2026, un evento organizado en la República Dominicana que reúne a los principales actores del abastecimiento, la distribución y la producción nacional.

De acuerdo con una nota de prensa del consejo, la actividad se realizará del 11 al 14 de junio en el Salón de Eventos de Sambil, en Santo Domingo, y está orientada a la integración regional, la innovación, las oportunidades de negocios y el fortalecimiento de las relaciones comerciales tanto nacionales como internacionales.

El encuentro incluirá exhibiciones comerciales, rondas de negocios, lanzamientos de productos, charlas, conferencias y atractivos espacios gastronómicos con degustaciones, destinados al disfrute de los consumidores y sus familias.

Importancia del comercio

De acuerdo con los directivos, Expo Provisiones 2026 contará con la participación especial de Brasil como país invitado, con el objetivo de abrir ventanas de intercambio comercial y conexiones internacionales con actores de la región.

En el discurso central del evento, Jorge Jerez Espinal, presidente del CNCP, enfatizó el rol estratégico que juegan los comercios de proximidad, como colmados, supermercados económicos, surtidoras y distribuidores, en el tejido social y el dinamismo económico de las comunidades dominicanas.

"Hoy, más que presentar una Expo, presentamos una visión. Una visión donde el comercio no se limita únicamente a vender productos, sino que conecta comunidades, dinamiza territorios y genera empleos", puntualizó Jerez.

Asimismo, resaltó la importancia de la sinergia entre los sectores productivos bajo el lema de este año: "El comercio impulsando la industria nacional".

"La industria produce, pero es el comercio quien conecta esos productos con la gente. Reafirmamos la necesidad de continuar fortaleciendo esta relación como un eje compartido de crecimiento y desarrollo para el país", añadió.

Por su parte, Alberto Leroux, vicepresidente del consejo y presidente del Comité de Expo Provisiones CNCP 2026, ofreció los detalles logísticos y las novedades que darán vida a los cuatro días del evento, destacando que se ha consolidado como un espacio idóneo para generar alianzas estratégicas entre las mipymes y las grandes empresas.

"Hemos diseñado una edición orientada a continuar fortaleciendo la conexión entre quienes producen, distribuyen y comercializan los bienes que llegan diariamente a las familias dominicanas", explicó.

Los directivos informaron que esta edición estará dedicada a la empresa Procesadora de Alimentos PRODAL, en reconocimiento a su trayectoria, crecimiento sostenible y aportes al desarrollo industrial de la República Dominicana.

Los organizadores del evento señalaron que PRODAL, junto a sus productos Arroz Campo y Arroz Cristalino, entre otros, se suma a la lista de líderes y grupos empresariales que han sido galardonados por la feria en ediciones anteriores, tales como José Luis Corripio Estrada, Grupo SID, Nestlé, Grupo Rica, Grupo Linda y Grupo Valora Brand (AJFA).

Sobre Expo Provisiones

Expo Provisiones es la feria oficial del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), consolidada como el principal punto de encuentro del comercio organizado de la República Dominicana, promoviendo el intercambio comercial, la capacitación y la exposición de las principales marcas del mercado nacional e internacional.

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