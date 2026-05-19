ProDominicana destaca que Alemania representa el 8.8 % de toda la inversión europea recibida por RD

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, afirmó que Alemania representa el 8.8 % de toda la inversión europea recibida por República Dominicana en los últimos cinco años, con participación en sectores como zonas francas, energía y manufactura.

Entre los principales productos exportados hacia Alemania mencionó cigarros puros, instrumentos médicos, cacao, banano, ron, chocolate y tabaco.

La funcionaria explicó que el país apuesta a nuevos sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial, ciencias de la vida, electrónica, industria aeronáutica y servicios modernos, con el objetivo de aumentar el valor agregado de la economía.

"La meta de nuestro país es duplicar el tamaño de la economía y para eso necesitamos socios estratégicos como Alemania" Biviana Riveiro La directora ejecutiva de ProDominicana “

Rivero destaca la fortaleza económica de RD

Explicó que la República Dominicana se ha consolidado como una de las economías de mayor dinamismo en América Latina, al destacar que el país mantiene las mejores perspectivas de crecimiento económico de la región y se posiciona como líder en captación de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe.

Durante su intervención en el primer foro económico alemán para América Latina, Riveiro sostuvo que la República Dominicana es actualmente la séptima economía más importante de América Latina y proyecta un crecimiento de 3.7 % para 2026 y de 4.3 % para 2027, cifras superiores a las estimaciones regionales y mundiales.

Indicó que el desempeño económico dominicano ha sido posible gracias a la coordinación entre el sector público y privado, así como a las reformas implementadas durante los últimos años para fortalecer las instituciones, mejorar procesos y combatir la corrupción.

"La República Dominicana, a pesar de vivir los mismos desafíos globales que enfrentan otros países, ha marcado la diferencia mediante la sinergia entre el sector público y privado", expresó.

La funcionaria señaló que el país posee una economía de aproximadamente 120,000 millones de dólares y aseguró que entre 2016 y 2025 la nación encabezó la recepción de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, destacó que el país fue el primero del mundo en recuperar su industria turística tras la pandemia y afirmó que el Gobierno continúa trabajando en áreas como educación, digitalización y simplificación de trámites para ampliar la competitividad y atraer nuevas inversiones.

Riveiro explicó que la República Dominicana tiene acceso preferencial a 1,200 millones de consumidores gracias a seis acuerdos comerciales y cuenta con una amplia infraestructura logística, integrada por ocho aeropuertos internacionales, 18 puertos de carga y cruceros, siete centros logísticos y más de 217,000 operaciones aéreas en 2025.

Añadió que el país ha fortalecido su conectividad aérea regional, especialmente con el Caribe y Sudamérica, lo que ha convertido a la nación en un hub de negocios.

En materia de inversión, destacó que la Ley de Inversión Extranjera garantiza igualdad de condiciones para inversionistas nacionales y extranjeros, libre repatriación de capitales y dividendos, además de facilidades de residencia para inversionistas y técnicos especializados.

También resaltó la Ventanilla Única de Inversión, la cual integra 41 trámites de 26 instituciones estatales, y mencionó los incentivos disponibles para sectores como zonas francas, turismo, cadena textil, energía renovable, manufactura, cine y desarrollo fronterizo.

La titular de ProDominicana sostuvo que el país ha mostrado avances importantes en exportaciones de bienes y servicios, impulsados por sectores de mayor sofisticación tecnológica. En términos de tecnología, dijo que el país posee el primer Network Access Point (NAP) del Caribe y es el primero en conectividad 5G con más de 11 millones de usuarios en internet y más 100 compañías fintech.

Zonas francas

Destacó que las zonas francas dominicanas han evolucionado desde la industria textil hacia la producción de dispositivos médicos, disyuntores eléctricos y manufactura avanzada.

Precisó que actualmente operan 858 empresas de zonas francas, las cuales generan más de 200,000 empleos y exportan más de 1,800 productos hacia 150 mercados internacionales.

Según indicó, las exportaciones de zonas francas alcanzaron los 8,600 millones de dólares en 2025, mientras que las exportaciones totales del país rondaron los 16,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central.

Riveiro también informó que la República Dominicana captó más de 5,032 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025, para un crecimiento interanual de 11.3 %, acumulando cuatro años consecutivos por encima de los 4,000 millones de dólares.