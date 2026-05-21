AIRD destaca que confianza industrial y clima empresarial superan los 50 puntos

Empleados en una industria dominicana ( FUENTE EXTERNA. )

Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan que tanto el Índice de Confianza Industrial (ICI) como el Índice de Clima Empresarial (ICE) se ubicaron por encima del umbral de 50, de acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), elaborada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El Índice de Confianza Industrial alcanzó 55.1 puntos manteniéndose sobre la barrera de 50.0 desde el primer trimestre de 2012, mostrando así un período significativo de expansión.

Este índice mide las percepciones empresariales en relación con ventas, producción e inventarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/qqqq-d16bf0b0.png Comportamiento del Índice de Confianza Industrial (2012-2026) (FUENTE EXTERNA)

Durante el primer trimestre 2026, el saldo del volumen de producción se situó en 56.9 puntos respecto al trimestre previo y en 60.2 frente al mismo trimestre del año anterior. Las expectativas de producción para el trimestre siguiente (abril-junio 2026) se ubicaron en 61.0.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/ewewew-d33ab427.png Saldos del volumen de producción de la Industria (FUENTE EXTERNA.)

En cuanto a las ventas, los resultados del periodo alcanzaron un saldo de 53.4 en comparación con el trimestre anterior y de 62.3 en términos interanuales. Las expectativas de ventas para el segundo trimestre de 2026 se sitúan en 66.2.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/yuyuyj-18c7d332.png Saldos del valor de ventas la Industria. (FUENTE EXTERNA.)

Respecto a las exportaciones, el 77.4% de las empresas encuestadas reportó haber destinado parte de su producción a los mercados externos durante el trimestre enero-marzo de 2026, proporción similar a la observada en el trimestre previo (78%).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/gfgnfgnfg-8d0dc016.png Porcentaje de ventas destinadas a las exportaciones: enero-marzo 2026 (FUENTE EXTERNA.)

En materia de inventarios, la producción (56.9) creció más rápido que las ventas (53.4) con respecto al trimestre anterior. Esto condujo a elevar los niveles de inventario adecuado a un 86.3% (versus 74% del trimestre anterior), y disminuir los niveles excesivos e insuficientes de inventario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/ffff-3473fdac.png Comportamiento de los inventarios en el trimestre enero-marzo 2026 (FUENTE EXTERNA)

En el cuarto trimestre de 2025 el 89 % de las empresas manifestó haber realizado inversiones para aumentar su capacidad instalada de producción, mientras que en el primer trimestre 2026 el 92.8 % expresó haber realizado inversiones para aumentar su capacidad.

Maquinaria sigue siendo el renglón predominante, al pasar de 23.0 % en octubre-diciembre 2025 a 27 % de las empresas en enero-marzo 2026.

Comportamiento del Índice de Clima Empresarial

El Índice de Clima Empresarial se ubicó en 53.9 en el primer trimestre de 2026, por debajo del valor estimado al cierre del trimestre anterior (58.8). Para el segundo trimestre de 2026, las expectativas sitúan este índice en 55.1.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/xzxsss-3b15b828.png Evolución Índice de Clima Empresarial (ICE) y Perspectivas (FUENTE EXTERNA.)

Entre las variables que componen el índice, la percepción sobre la economía dominicana pasó de 51.9 a 52.0, mientras que la percepción de la economía internacional se incrementó de 54.8 a 41.0.

La variable correspondiente a la rama de producción se ubicó en 56.1, el clima para invertir en 58.0 y la situación de la empresa en 62.0.

Las expectativas para el trimestre enero-marzo de 2026 muestran valores superiores a 50.0 en los cinco factores considerados por el índice, según los resultados presentados en las tablas de la encuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/zvfvrwqrq-31d4dd53.png Ficha técnica. (FUENTE EXTERNA.)