La ONEC alerta sobre cambios y omisiones que impedirían una reforma laboral moderna y equilibrada

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) exhortó a los legisladores a revisar "con prudencia, apertura y sentido de realidad económica" el proyecto de reforma al Código de Trabajo, al advertir que algunos cambios y omisiones podrían alejar al país de una iniciativa moderna, equilibrada y orientada a la generación de empleo formal.

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La entidad expresó preocupación porque consensos alcanzados durante el proceso de diálogo no estarían siendo plenamente recogidos en la versión que se discute, mientras permanecen pendientes aspectos fundamentales para modernizar el marco laboral dominicano y adaptarlo a las nuevas dinámicas productivas y de empleo.

La ONEC hizo un llamado a escuchar con objetividad los planteamientos de los sectores productivos y evaluar cuidadosamente el impacto que determinadas disposiciones podrían tener sobre los costos de contratación, la competitividad de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y la sostenibilidad del empleo formal.

La organización, a través de un comunicado de prensa, recordó que en un país donde aproximadamente el 54 % de los trabajadores permanece en la informalidad cualquier reforma laboral debe tener como prioridad ampliar las oportunidades de formalización y facilitar la creación de nuevos empleos, evitando medidas que puedan desincentivar la contratación formal o aumentar la rigidez del mercado laboral.

Incorporar herramientas

Asimismo, consideró fundamental que la reforma incorpore herramientas que promuevan una mayor productividad, flexibilidad y adaptación a las nuevas modalidades de trabajo, en línea con las tendencias internacionales y las necesidades actuales de la economía dominicana.

Finalmente, la ONEC reiteró su disposición de continuar contribuyendo a una reforma equilibrada y sostenible, que fortalezca los derechos laborales, impulse la formalización y preserve la capacidad del país para atraer inversión y generar empleos de calidad.