Importaciones de motocicletas en RD se duplican en siete años y apuntan a otro récord en 2026

Las importaciones de motocicletas en República Dominicana mantienen una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años, con un salto particularmente notable a partir de 2024 y un inicio de 2026 que apunta a un nuevo récord si el ritmo se mantiene.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el país pasó de importar 112,674 motocicletas en 2018 a 267,086 en 2025, más del doble en apenas siete años.

El crecimiento se aceleró tras la pandemia: luego de caer a 89,824 unidades en 2020, las importaciones subieron a 154,114 en 2021 y alcanzaron 172,871 en 2022.

Aunque en 2023 hubo una leve reducción, con 171,503 motocicletas importadas, el mercado retomó fuerza en 2024 con 244,409 unidades, equivalente a un aumento de 42.5 % respecto al año anterior. En 2025 el dinamismo continuó y las importaciones ascendieron a 267,086 motocicletas, el mayor volumen de la serie.

Inicio de 2026 con cifras récord

El arranque de 2026 confirma esa tendencia expansiva. Solo en enero ingresaron 26,655 motocicletas, el mayor registro para un mes de enero desde 2018 y un incremento de 14.4 % frente a enero de 2025. En febrero se importaron otras 14,302 unidades, para un acumulado de 40,957 motocicletas en apenas dos meses.

Aunque febrero mostró una desaceleración frente al mismo mes del año pasado, el acumulado enero-febrero de 2026 sigue siendo elevado y mantiene al mercado motociclista como uno de los segmentos más dinámicos del parque vehicular dominicano.

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Demanda creciente de motocicletas

El crecimiento sostenido de las motocicletas refleja tanto el aumento de la demanda de transporte individual y de bajo costo como la expansión de servicios de mensajería y delivery. Un reportaje de Diario Libre indicó que las motocicletas representan ya más de la mitad del parque vehicular nacional.