Banreservas cierra feria inmobiliaria en Madrid con financiamientos por más de RD$3,798 millones

Personas durante la celebración de la feria inmobiliaria de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas concluyó su segunda Feria Inmobiliaria Banreservas, en Madrid, España, alcanzando preaprobaciones por más de 3,798 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de un 111 % en volumen de negocios frente a la edición anterior.

Al ofrecer los resultados de la feria, Henry Ogando, director senior de las Oficinas de Representación Banreservas, informó que la jornada registró un incremento de 32 % en participación, en comparación con la edición anterior.

Indicó que estos resultados reflejan el creciente interés de la diáspora residente en Europa por invertir en la República Dominicana, fortaleciendo su vínculo con el país mediante oportunidades concretas de inversión. Asimismo, informó que como resultado de esta iniciativa se realizaron desembolsos interinos por más de 2,240 millones de pesos a las constructoras participantes, en respaldo al sector construcción.

Por su lado, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad bancaria, valoró los resultados obtenidos y destacó que esta feria reafirma el compromiso de la institución con los dominicanos residentes en el exterior, al facilitarles oportunidades concretas para invertir en su país de origen.

"En Banreservas continuamos fortaleciendo nuestro vínculo con la diáspora dominicana, creando oportunidades reales para que nuestros compatriotas puedan invertir con confianza en la República Dominicana y seguir construyendo su futuro en su tierra", expresó Aguilera.

Viviendas financiadas

Como resultado de esta segunda edición en Madrid, se gestionó la colocación de 569 unidades habitacionales, lo que representó un crecimiento de 130 % en proyectos en construcción y de 63 % en viviendas terminadas, en comparación con la edición realizada el año pasado.

Aguilera resaltó que estos resultados evidencian la confianza que la diáspora dominicana deposita en Banreservas, así como el atractivo del mercado inmobiliario nacional, impulsado por la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido del país.

"Seguiremos promoviendo iniciativas que permitan a nuestros dominicanos en el exterior acceder a oportunidades de inversión seguras, fortalecer su patrimonio y mantener vivo su vínculo con la República Dominicana", agregó.

Durante la feria, Banreservas ofreció condiciones preferenciales con tasas desde 9.50 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.