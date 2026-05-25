El Mived mantiene cierre de ocho negocios chinos y asegura que nuevos locales han sido intervenidos

En el caso del establecimiento Suplax ubicado en la Av. Nicolás de Ovando, las autoridades informaron que retornó a su normalidad tras agotar el proceso de regularización. ( FUENTE EXTERNA )

El director de Inspección de Obras Privadas del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Edgar José Pellerano, aseguró este lunes que, de los 14 establecimientos chinos que fueron clausurados entre agosto y octubre del pasado 2025, solo se mantienen ocho cerrados por incumplimiento de normas, mientras que los restantes han retornado a la normalidad.

"De los 14 que cerramos en los períodos de agosto, septiembre y octubre, ya se han abierto seis y faltan ocho", dijo.

Sostuvo que uno de los comercios que fue reabierto recientemente fue Suplax, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando, Distrito Nacional. Dicho comercio consta de ocho niveles y, durante seis meses, trabajaron en la reestructuración.

Pellerano manifestó que, durante las últimas semanas, el ministerio ha clausurado nuevas edificaciones de origen chino y de otras nacionalidades debido a que incumplían la ley.

"Estamos hablando de naves de 15 mil y 20 mil metros. Terrenos de 50 mil metros que faltan por construcción y de obras ilegales que hemos notificado por incumplir normas. Tenemos al menos 67 obras paradas", dijo.

El director aseguró que de los 67 establecimientos clausurados el 25 % corresponde a origen chino y el restante a otras nacionalidades, incluyendo dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-175047-30573166.jpeg Director de Inspección de Obras Privadas del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Edgar José Pellerano. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

"Los otros son de otras nacionalidades y hay una gran mayoría dominicana, porque no se trata de razas, sino de cumplimiento", indicó.

Pérdida de empleos

De su lado, el titular del ministerio, Víctor -Ito- Bisonó, indicó que lo inquietante cuando las autoridades clausuran un comercio no debe ser la pérdida de empleos, sino la protección de vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-175045-28eb25c0.jpeg Ministro de Vivienda,Víctor -Ito- Bisonó. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

"Muchas veces vienen y llaman y me dicen: ´Mira, se están perdiendo 3,000 empleos´, pero ¿y las vidas que se salvan?, ¿qué precio tiene la vida? Si colapsara una estructura mal hecha donde caben cientos de personas", dijo.

El ministro refirió que los negocios chinos que han cumplido con las exigencias de la ley han regresado a sus funciones sin necesidad de intermediarios.

"En esta semana también hemos intervenido varios locales porque los comerciantes, sin ningún permiso, quieren construir a la mala, sin contar con la autorización del ayuntamiento ni del Ministerio de Medio Ambiente, y estamos hablando de naves de miles de metros", dijo.

De igual manera, Bisonó aseguró que la clausura de negocios no se trata de discriminación por nacionalidad y que, sin importar el país de origen del comerciante, este debe cumplir las normas de estructura para evitar accidentes y pérdida de vidas.

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Fallas estructurales

El Ministerio de la Vivienda clausuró hace varios meses establecimientos comerciales de origen chino por alegadas fallas estructurales y falta de licencias.

Entre los negocios cerrados en ese entonces figuraban: Suplax (recién abierto), Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall (abierto), Brisas Mall y Yo Me. En Santiago figuran Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent.

De acuerdo con el ministerio, el cierre se debió a violaciones a las normativas de construcción (Ley 687-82).