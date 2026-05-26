Estados Unidos devuelve los aranceles que cobró irregularmente

Vista de contenedores en DP World Caucedo, una de las principales terminales de mercancía hacia EE. UU. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), encargada de gestionar el proceso de reembolso de aranceles, ya ha desembolsado en mayo unos 14,000 millones de dólares más que en todo abril, una clara señal de que el volumen de cheques enviados a los importadores se está acelerando rápidamente.

Datos de seguimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestran que, hasta el 20 de mayo, la CBP había retirado alrededor de 17,000 millones de dólares en efectivo operativo, un salto considerable frente a los 3,000 millones registrados durante todo abril.

A este ritmo, los reembolsos arancelarios podrían superar los ingresos por aranceles antes de que termine el mes. Estados Unidos recaudó alrededor de 22,120 millones de dólares en derechos aduaneros durante todo abril.

Declarados ilegales por la justicia

Los datos de mayo hasta ahora no ofrecen un desglose detallado, pero la gran mayoría de estos retiros adicionales están destinados a devoluciones de aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

Esos aranceles fueron declarados ilegales en febrero por la Corte Suprema, y ahora los reembolsos están siendo distribuidos a las empresas.

El aparente aumento de los reembolsos vinculados a la IEEPA también ha convertido a la CBP en uno de los mayores organismos de gasto del gobierno en mayo, al nivel de áreas tradicionalmente mucho más grandes, como los pagos del programa Medicare para medicamentos recetados.

A un mes de medida

Desde el 20 de abril, el Gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto un protocolo para la devolución de hasta 166,000 millones de dólares en aranceles impuestos por Donald Trump, luego de que la Corte Suprema los anulara en febrero de este año por considerar ilegal su cobro bajo el IEEPA.

La incógnita del reembolso a RD La devolución arancelaria es una facilidad que está disponible para las empresas dominicanas que comercializan sus productos a los Estados Unidos, siempre y cuando sus solicitudes hayan sido aprobadas y figuren como importadores registrados (IOR, siglas en inglés) ante las aduanas estadounidenses.Hasta diciembre pasado, a las compañías dominicanas se les habría cobrado hasta 440.4 millones de dólares en aranceles. Al ser consultada, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) explicó que aún carecen de información sobre cuántas empresas habrían solicitado el reembolso y los montos que les habrían sido reembolsados. Diario Libre también preguntó a otros gremios empresariales al respecto, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), pero no habían respondido al cierre de esta edición.