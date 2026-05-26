Frank Rainieri propone convertir el Cibao en la capital mundial del cigarro y autopista hasta Montecristi

El empresario Frank Rainieri durante su participación como orador invitado en el almuerzo empresarial "Construyendo Futuro Desde la Visión Empresarial", organizado por Capex. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El empresario turístico Frank Rainieri propuso convertir la región del Cibao en la capital mundial del cigarro, destacando el liderazgo de la zona en la elaboración y comercialización internacional de puros de alta calidad.

Durante su participación como orador invitado en el almuerzo empresarial "Construyendo Futuro Desde la Visión Empresarial", organizado por Capex, Rainieri sugirió desarrollar una estrategia que combine la industria tabacalera con el turismo y la promoción internacional de la ciudad.

Destacó que Santiago y el Cibao son los mayores exportadores de cigarros del mundo y que producen muchos de los mejores puros del mercado internacional.

"Nosotros tenemos que vender el destino Cibao como la capital mundial del cigarro." Frank Rainieri. Empresario turístico. “

Propuso crear rutas turísticas vinculadas a plantaciones, fábricas y espacios de producción.

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Potencial de Santiago en diversas áreas

En su intervención, el empresario también resaltó el potencial de Santiago en áreas como zonas francas, farmacéutica, turismo de salud y otras áreas.

Resaltó la tradición empresarial de la ciudad y recordó el legado de una generación de empresarios que impulsó importantes instituciones para el desarrollo del país, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Asociación para el Desarrollo, el Instituto Superior de Agricultura, el Banco Popular Dominicano y la Corporación Zona Franca Santiago.

Afirmó que ese espíritu emprendedor sigue vigente y llamó a las actuales generaciones a aprovechar las nuevas oportunidades económicas derivadas de los cambios geopolíticos y de la necesidad de Estados Unidos y Europa de acercar sus cadenas de producción.

Integración regional y desarrollo de infraestructura

Por otro lado, el fundador de Grupo Puntacana abogó por una mayor integración regional al tiempo que sugirió la construcción de una autopista de cuatro carriles desde Santiago hasta Montecristi, en consonancia con el proyecto de la vía del Ámbar para enlazar con Puerto Plata.

"Esa integración tiene que venir en los próximos 20 años", sostuvo al considerar que la región norte debe consolidarse como un eje económico y logístico.

Inicios en el desarrollo de Punta Cana

Frank Rainieri narró ante el empresariado de Santiago las dificultades que enfrentó para desarrollar el proyecto turístico de Punta Cana en sus inicios, cuando la zona era una región aislada, sin carreteras, electricidad ni infraestructura.

Recordó que cuando llegó al este del país el trayecto desde Higüey hasta Punta Cana tomaba entre cinco y seis horas por caminos de arena y playa.

Explicó que durante años el proyecto operó con pérdidas, enfrentó invasiones de terrenos, falta de financiamiento y ausencia de apoyo estatal.

El empresario recordó que tuvo que construir primero pequeñas instalaciones para demostrar el potencial turístico de la zona y posteriormente luchar por la construcción de la carretera y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Rainieri afirmó que el éxito alcanzado no fue producto de la suerte, sino de la perseverancia, la visión y la confianza en el país.

Asimismo, destacó la importancia de la unión familiar en el desarrollo empresarial. En ese sentido, aseguró que el respaldo de su esposa e hijos fue fundamental para sostener el proyecto durante los momentos más difíciles.

Indicó que desde el inicio procuró integrar a su familia al propósito empresarial y fomentar valores de compromiso, trabajo y sentido de pertenencia.

En la actividad participaron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre; además de autoridades civiles de la provincia y representantes del sector empresarial.

Las palabras de bienvenida del acto estuvieron a cargo de Miguel Lama, presidente del consejo directivo de Funcapex.

La actividad fue celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, ubicado en el área Monumental.

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