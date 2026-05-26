Gobierno trabaja en nuevas normas para prevenir colapsos en edificaciones, dice Ito Bisonó

Titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, habla durante un encuentro con miembros de la prensa el lunes 25 de mayo del 2025. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Víctor -Ito- Bisonó, reiteró este lunes la necesidad de prestar atención a los problemas estructurales que presentan las edificaciones en el país.

El

aseguró que desde el Gobierno se han implementado

que eviten o anticipen ese tipo de situaciones.

"Fortalecimos un proceso que ya estaba adelantado del nuevo código de construcción, que ya tiene normas actualizadas. Además, se está completando un nuevo código sísmico para ponerlo en ejecución", dijo.

Asimismo, afirmó que trabajan en completar una nueva fase relacionada con un código de mantenimiento de las edificaciones públicas.

El ministro lamentó que muchas veces a las estructuras se les da mantenimiento cuando se encuentran en un nivel crítico.

"Las estructuras deben tener su mantenimiento y nosotros estamos haciendo los debidos trabajos para que no se ponga en peligro la vida de terceros. Estamos siendo muy rigurosos con los procesos", puntualizó.

Licencias de construcción

El ministro Bisonó sostuvo, durante un encuentro con la prensa, que durante el período enero-abril el ministerio ha emitido 594 licencias de construcción, movilizando más de 230 mil millones de pesos en inversión privada asociada a proyectos aprobados.

El funcionario indicó que la inversión vinculada a proyectos aprobados aumentó 126 % respecto al mismo período del año anterior, pasando de 101 mil millones de pesos en 2025 a más de 230 mil millones de pesos en 2026.

Asimismo, destacó que el sector construcción registró un crecimiento de 6.6 % en el primer trimestre del año, según cifras del Banco Central, mientras que las ventas de cemento aumentaron un 6 %, alcanzando 1.5 millones de toneladas vendidas.

Inteligencia Mivhed

El ministro anunció el lanzamiento de "Inteligencia Mivhed", una plataforma digital dirigida a los usuarios con procesos de permisos en curso.

A través de esta herramienta, los clientes podrán consultar el estado de sus expedientes sin necesidad de realizar llamadas.

En materia institucional, destacó además que el Mivhed trabaja actualmente en certificaciones ISO de calidad, antisoborno y cumplimiento regulatorio, además de haber estructurado 26 servicios institucionales, muchos de ellos iniciando ya de manera digital.

Obras que unen

Durante el encuentro, el ministro presentó avances de la "Ruta de Obras que Unen", una iniciativa que se ejecuta en distintas provincias del país.

Entre los proyectos destacados mencionó el inicio de construcción de nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) en Azua, El Seibo y Hato Mayor, así como el próximo inicio de uno en Santiago Rodríguez.

Asimismo, resaltó las intervenciones de hábitat y mejoramiento urbano que desarrolla el ministerio en sectores del Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Monte Plata y El Seibo, incluyendo reparación de viviendas, recuperación de espacios públicos y dignificación comunitaria.

Bisonó también destacó que actualmente tienen 14 hospitales y centros de salud en ejecución en distintas provincias del país, incluyendo el Centro Psicosocial Higüey, el Centro psicosocial de Moca, el Hospital Joaquín Mendoza en Puerto Plata, y el Hospital de Villa Vásquez, entre otros.

En cuanto a infraestructura deportiva, recordó que el Gobierno ejecuta una inversión superior a 7,340 millones de pesos para la revitalización y reconstrucción de instalaciones vinculadas a los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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