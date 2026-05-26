RD y Ecuador fortalecen acuerdo comercial para impulsar inversión y exportaciones

De izquierda a derecha, la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Ivanova Cereceda; la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el ministro de Industria y Comercio dominicano, Eduardo Sanz Lovatón y el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana y Ecuador dieron un paso hacia el fortalecimiento de sus relaciones económicas con la firma de los términos generales de referencia para negociar un posible acuerdo comercial de alcance parcial, orientado a impulsar el intercambio comercial, las inversiones y el encadenamiento productivo entre ambos países.

La iniciativa surge luego del encuentro celebrado recientemente en Punta Cana entre el presidente dominicano, Luis Abinader, y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

El acto fue encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, junto a autoridades comerciales de ambas naciones. Durante la actividad se establecieron las bases y mecanismos que regirán las conversaciones para concretar un acuerdo que permita ampliar las exportaciones y fortalecer la integración económica regional.

El documento técnico fue firmado por el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, y la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Ivanova Cereceda.

Durante su intervención, Bisonó destacó las oportunidades que ofrece la complementariedad económica entre ambos países. Señaló que Ecuador cuenta con una sólida producción de materias primas, mientras que República Dominicana posee fortalezas en turismo, zonas francas, logística y servicios, además de una ubicación estratégica para el comercio internacional.

"Ambos países podemos hacer grandes cosas, y este convenio representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la integración regional y generar mayores beneficios para nuestros pueblos", expresó el funcionario.

De su lado, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que la firma del acuerdo contribuirá a estrechar los vínculos comerciales y crear oportunidades de empleo y crecimiento económico para ambas naciones.

La viceministra ecuatoriana Ivanova Cereceda calificó la firma como "el primer paso de una relación que continuará fortaleciéndose en términos positivos y fraternales entre Ecuador y República Dominicana".

En tanto, el viceministro Daniel Peña aseguró que el acuerdo representa "un paso concreto hacia una relación económica más profunda", basada en oportunidades de inversión y crecimiento del comercio bilateral.

Peña recordó además que en agosto ambos países celebrarán 140 años de relaciones diplomáticas, marcadas por vínculos históricos y culturales.

Tras la firma, los equipos técnicos continuarán definiendo el cronograma y las modalidades de negociación para avanzar en un eventual acuerdo comercial.

Intercambio comercial

El intercambio comercial entre República Dominicana y Ecuador alcanzó los 170.2 millones de dólares en 2025. Las exportaciones dominicanas hacia Ecuador sumaron 19.9 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país ascendieron a 150.4 millones de dólares.

Actualmente, Ecuador ocupa el puesto 28 entre los socios comerciales de República Dominicana, mientras que el país caribeño se sitúa en la posición 37 para la nación sudamericana.