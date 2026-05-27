Estudio establece la ciberseguridad como uno de los retos de la banca dominicana

La inclusión financiera y la ciberseguridad son los temas o retos que enfrenta la banca nacional, a juicio de directivos y expertos del sector y de la población consultada para el estudio "La reputación bancaria en República Dominicana: radiografía estratégica por parte de sus principales stakeholders".

La ciberseguridad figura como la principal preocupación del sector por el impacto, tanto operativo como reputacional, que implica cada incidente, mientras que los expertos lo catalogan como el segundo reto, unido a la creciente digitalización de las finanzas y a la entrada de competidores.

Asimismo, uno de cada cinco encuestados dijo haber sufrido un ataque y el 72 % manifestó mucha preocupación, además de situar los temas digitales entre los más importantes, según la investigación, desarrollada por la consultora Villafañe.

En materia de inclusión financiera, los directivos han señalado la necesidad de avanzar en bancarización y educación financiera para hacer avanzar el país. En cambio, los expertos del sector señalan como principal reto impulsar el acceso al crédito y la inclusión financiera entre colectivos desfavorecidos.

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Sobre ese tema, la sociedad demanda acompañamiento y apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y valora positivamente los esfuerzos en educación financiera, según cita la investigación entre sus conclusiones.

Poca exigencia

El estudio revela que la sociedad es poco exigente con la banca en temas medioambientales, "incluso en el impacto de la acción social en comunidades".

En tanto, sostiene que "para ninguno de los expertos consultados el riesgo climático o la integración de criterios sostenibles en el negocio es una prioridad".

Sin embargo, establece que las mayores exigencias en reportes ambientales, sociales y gobernanza y en gestión del riesgo ambiental es lo que hace que el sector considere importante avanzar en estos temas.