Entidades lanzan iniciativa para impulsar exportaciones de servicios modernos

Ejecutivos de la Cámara Santo Domingo y funcionarios del MICM. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo impulsar la internacionalización de empresas de servicios modernos y el aumento de sus exportaciones, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Cámara Santo Domingo presentaron Local to Global, un programa intensivo de acompañamiento a través del cual 38 empresarios fortalecerán sus capacidades de exportación, validarán oportunidades en mercados internacionales y estructurarán propuestas de valor más competitivas para clientes globales.

Durante el evento de lanzamiento, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, reiteró que el MICM continúa impulsando una visión de país enfocada en la exportación de manufactura avanzada, el fortalecimiento logístico y el desarrollo de servicios globales, como pilares para agregar mayor valor a la economía dominicana y generar empleos cada vez más especializados.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó que en la actualidad la economía naranja, los servicios digitales, las finanzas alternativas y la consultoría estratégica representan una nueva materia prima de exportación.

El programa

Local to Global es un programa de tres meses y medio de duración orientado a las ventas reales y a resultados medibles, estructurado para que las empresas de servicios participantes tengan las herramientas, el acompañamiento técnico y el acceso a oportunidades comerciales que les permitan competir en mercados internacionales.

Como parte de los incentivos del programa, Houellemont informó que estas empresas podrán ser consideradas para participar como exportadoras en las rondas de negocios del HUB Cámara Santo Domingo 2026. Esta exposición es la principal plataforma de conexión empresarial multisectorial de la región y se celebrará los próximos 9 y 10 de septiembre en Santo Domingo, según indica una nota de prensa.

Las empresas participantes en Local to Global ofrecen soluciones innovadoras y servicios especializados con capacidad de ser comercializados en mercados internacionales, como servicios digitales y de tecnología (incluyendo desarrollo de software), de marketing y crecimiento digital, consultorías especializadas, producción de contenidos digitales, animación, videojuegos, postproducción y servicios financieros alternativos.

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Los participantes aplicaron a la convocatoria lanzada el 16 de abril por el MICM y la Cámara y superaron satisfactoriamente los filtros de evaluación definidos para su ingreso. La lista completa de empresarios puede consultarte en la página web y las redes sociales de la Cámara Santo Domingo.