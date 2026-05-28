Empresarios llaman a construir consensos para salir de la trampa del bajo crecimiento económico

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, pronuncia el discurso central durante el evento por el Día Nacional de la Empresa Privada. ( FUENTE EXTERNA )

En un escenario que aprovecharon para llamar a la construcción de consensos y de una visión estratégica compartida sobre el futuro de la República Dominicana, que permita romper la trampa del bajo crecimiento económico, el principal gremio empresarial del país planteó la necesidad de que se enfrenten los desafíos estructurales que limitan la competitividad, entre ellos la informalidad y las deficiencias del sistema eléctrico.

Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en un discurso ante el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que los países que logran dar el salto al desarrollo son aquellos capaces de consolidar prioridades nacionales que sobreviven gobiernos, coyunturas y ciclos políticos.

El dirigente empresarial manifestó que el desarrollo no depende únicamente de las empresas, sino que también requiere de la calidad institucional, capacidad de planificación y "de cómo organizamos el país donde las personas viven, trabajan y producen".

"Ese es probablemente uno de los grandes retos de nuestra generación: construir consensos suficientemente sólidos para que la República Dominicana pueda romper definitivamente la trampa del bajo crecimiento y convertirse en una de las economías más dinámicas, modernas y prósperas de América Latina", planteó.

Marranzini sostuvo que el país necesita enfrentar desafíos estructurales que continúan limitando la competitividad, citando entre ellos la informalidad, las deficiencias del sistema eléctrico y el ordenamiento territorial de las ciudades, polos turísticos y centros industriales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/9fa23ea9-f37b-469f-8c84-31ce59758ecc-4d001b02.jpg De derecha a izquierda, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini; el presidente Luis Abinader, el vicepreesidente del Conep, César Dargam y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/2271cd08-2bad-4efd-8dc6-0cb78951aeec-51eafc6f.jpg El presidente Luis Abinader (al centro) junto a empresarios y funcionarios en el acto por el 63 aniversario del Conep. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

De igual forma, insistió en la necesidad de cerrar las brechas entre lo que demandan los sectores productivos y lo que genera el sistema educativo. Llamó a formar más talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

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"La discusión sobre la ley de Educación representa una oportunidad histórica para modernizar nuestro sistema educativo y convertirlo en uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional", puntualizó.

A pesar de mencionar los retos que enfrenta la economía dominicana, durante sus palabras por motivo del 63 aniversario del Conep y el Día Nacional de la Empresa Privada, el titular de ese gremio reconoció los avances logrados, indicando que han sido posibles porque el país ha construido estabilidad, diversificación económica, capacidad productiva y confianza.

La nueva normalidad

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, aprovechó el escenario para advertir que el país sentirá los efectos del nuevo orden mundial, al tiempo que cuestionó si la clase dirigencial actúa con la capacidad requerida.

"En este escenario, la incertidumbre no es una anomalía pasajera: es la nueva normalidad. ¿Estamos actuando con la capacidad de ver más lejos, sin perder el sentido de urgencia que este momento histórico exige?", se preguntó.

Dargam afirmó que el mundo ha cambiado de manera profunda y acelerada, señalando que "las reglas que durante décadas parecían estables hoy se están redibujando".

"Las cadenas de suministro se reorganizan, la tecnología transforma industrias enteras en meses y certezas que parecían permanentes hoy son cada vez menos seguras", sentenció.