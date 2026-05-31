Día de las Madres dinamiza la actividad comercial y visitas a cementerios en Santiago

Ventas de flores y arreglos de rosas en una de las vías de Santiago en conmemoración del Día de las Madres. ( DIARIO LIBRE/ CESAR JIMÉNEZ )

La celebración del Día de las Madres generó este domingo un incremento en la actividad comercial y una notable presencia de personas en los principales cementerios de Santiago, donde familias acudieron a honrar la memoria de sus seres queridos.

En el centro de la ciudad, las tiendas de origen chino registraron el mayor flujo de compradores y ventas durante la jornada, convirtiéndose en uno de los puntos de mayor movimiento comercial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-155401-6adb553d.jpeg Una mujer visita tumba de su pariente en conmemoración del Día de las Madres. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

En las aceras también se observó la venta de arreglos florales, rosas y velones, adquiridos por ciudadanos que buscaban obsequios para sus madres o rendir homenaje a las ya fallecidas.

Presencia en cementerios

Los cementerios con mayor presencia de visitantes fueron el Municipal de la calle 30 de Marzo y el camposanto ubicado en la avenida Circunvalación Sur, en el sector El Ingenio Arriba, de Santiago Oeste.

Allí, decenas de personas acudieron a colocar flores y a encender velones en memoria de sus madres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-155401-2-cf958930.jpeg Vendedor de globos con diseños de Día de las Madres, camina en una de las calles de Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Mientras tanto, en los establecimientos comerciales del centro histórico de Santiago se observó un flujo, considerado normal para la época, de compradores.

Las ventas de electrodomésticos y otros artículos para el hogar formaron parte de las opciones más buscadas por quienes procuraban adquirir regalos con motivo de la fecha.

Dani Rodríguez, comerciante del centro de la ciudad, explicó que el movimiento comercial se mantuvo dentro de los niveles esperados para la celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-155402-144f3407.jpeg Frente a una tienda se visualizan tazas y regalos en una mesa por el Día de las Madres. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

"Bueno, eso ha ido de manera normal en lo que es el centro de la ciudad de Santiago. Seguimos invitando a la población para que venga y pueda hacer sus compras y darle un detalle a las madres. Todavía estamos a la espera de más clientes. En la mañana el movimiento estuvo más fluido y ahora en la tarde está más tranquilo", expresó.

La celebración del Día de las Madres movilizó a cientos de personas en Santiago, tanto en la actividad comercial como en los espacios dedicados al recuerdo de las madres fallecidas, en una jornada marcada por las compras, las flores y los encuentros familiares.