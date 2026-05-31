Eligen a la República Dominicana para plan de inteligencia artificial en las mipymes

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (segundo al fondo, de izq. a der), se reúne con miembros de la OEA y de The Trust for the Americas para acordar los pormenores del proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y The Trust for the Americas anunciaron un programa de asesoría en inteligencia artificial (IA) que capacitará a 50 pymes dominicanas durante siete meses, con alcance nacional y modalidad virtual. La iniciativa se desarrollará con apoyo de los Centros Mipymes y el Banco BHD.

The Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), eligió a la República Dominicana como sede del piloto por su liderazgo en políticas de desarrollo empresarial, la fortaleza de su ecosistema de pymes, y la voluntad política para modernizar el sector.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, reconoció cómo las pequeñas y medianas empresas representan un porcentaje mayoritario del empleo formal en la República Dominicana.

"Este programa llega justo cuando la adopción de la inteligencia artificial ya no es una ventaja competitiva, sino una condición de supervivencia para el sector", aseguró, se indicó en una nota de prensa.

Te puede interesar Tras el boom inicial, la IA se encarece y las empresas ajustan su uso

Uso efectivo de las IA

Hoy, muchas pymes de la región utilizan herramientas de IA, pero no saben cómo aplicarlas eficientemente en sus operaciones diarias. Las empresas sin formación en tecnologías emergentes enfrentan un riesgo creciente de rezago competitivo. Por eso, el piloto entregará orientación práctica para que cada empresa adopte herramientas de IA adaptadas a sus necesidades reales.

"El éxito de este piloto no se medirá solo por cuántas empresas adopten la inteligencia artificial, sino por cuántas logren crecer, fortalecer sus operaciones y competir en una economía cada vez más digital", señaló la directora ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddleman.

Indicó que la organización que representa cree en que la innovación solo tiene valor cuando amplía oportunidades para más personas. "Este esfuerzo representa un paso concreto hacia una inclusión económica impulsada por tecnología en la región", agregó.

El financiamiento El financiamiento proviene de Banco BHD y otros aliados del sector privado. Steven Puig, presidente del Banco BHD, recordó que la institución bancaria ofrece servicios financieros a más de 155,000 pymes dominicanas. "Este piloto representa una oportunidad concreta para incrementar la productividad de las pymes participantes y la competitividad de nuestro país", remarcó.

Sobre el programa

Este programa surgió luego de un acuerdo multilateral construido desde la diplomacia; la misión permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) vinculó al MICM con The Trust for the Americas.

Sobre esa base, tres actores operativos harán posible el piloto. El MICM coordinará la selección de sectores prioritarios, los Centros Mipymes manejados por esta institución facilitarán las sesiones de demostración y capacitación con las empresas beneficiarias, y el Banco BHD aportará su experiencia en servicios de desarrollo empresarial no financiero, participando en la identificación de empresas, y apoyando su ejecución.

Desde su fundación, The Trust for the Americas ha trabajado para cerrar brechas de inclusión económica en la región, con programas que han llegado a millones de emprendedores, jóvenes, y comunidades en situación de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe.

Con los resultados de esta iniciativa en República Dominicana, la organización evaluará cómo replicar el modelo en otros países de la región, para que la IA sea una herramienta de crecimiento al alcance de cualquier pyme latinoamericana.