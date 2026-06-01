República Dominicana se promociona en Estados Unidos como plataforma de inversión confiable

Parte de la delegación dominicana participante en el Roadshow MedTech. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana consolidó su posicionamiento como una plataforma confiable, segura y competitiva de nearshoring para la industria MedTech y de ciencias de la vida, tras la realización del Roadshow MedTech en Washington, capital de Estados Unidos.

El evento permitió destacar el liderazgo del país en manufactura de dispositivos médicos, alineación regulatoria con estándares de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés), ecosistema consolidado de zonas francas y proximidad geográfica a los Estados Unidos, elementos clave para una estrategia efectiva de nearshoring.

La delegación dominicana sostuvo reuniones con agencias del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Comercio, la FDA, así como con organizaciones líderes del sector privado y multilateral, como la Advanced Medical Device Manufacturers Association (AdvaMed), el Maryland Tech Council y la Corporación Financiera Internacional (IFC), entre otros.

Los encuentros evidenciaron un creciente interés de actores estadounidenses en fortalecer la colaboración con la República Dominicana para el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, seguras y diversificadas, particularmente en dispositivos médicos, farmacéutica y manufactura avanzada, según indica una nota de prensa.

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Resultados y perspectivas

"Estamos alineados con las prioridades de Estados Unidos en materia de seguridad de cadenas de suministro, estándares regulatorios y confiabilidad operativa. Hoy vemos una oportunidad clara para posicionar al país como una plataforma estratégica para la manufactura e innovación MedTech", expresó William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

La representación dominicana también contribuyó a impulsar una visión compartida orientada a fortalecer la seguridad sanitaria hemisférica, con reconocimiento por parte de los actores estadounidenses de la capacidad del país para integrarse a las cadenas regionales de valor y apoyar el desarrollo sostenido del sector.

La misión fue organizada por la Amchamdr, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como parte de un esfuerzo articulado de alianza público-privada. La delegación incluyó entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Zonas Francas (Cnzfe), entre otras.

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