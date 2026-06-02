RD y Surinam exploran oportunidades de inversión y comercio en encuentro empresarial

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, el canciller dominicano Roberto Álvarez y otras autoridades tras participar en el encuentro empresarial celebrado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. ( FUENTE EXTERNA )

Los gobiernos de República Dominicana y Surinam celebraron un encuentro empresarial con la participación de autoridades y representantes del sector privado de ambos países, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover nuevas oportunidades de inversión y ampliar la cooperación comercial.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, quienes destacaron el potencial de crecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones.

De acuerdo con un comunicado, durante su intervención, Geerlings-Simons resaltó las oportunidades que ofrece Surinam en sectores como petróleo y gas, minería, agricultura, turismo y recursos naturales, al tiempo que subrayó la complementariedad existente entre las economías de ambos países.

"Surinam está listo para hacer negocios. Nuestros países son complementarios y pueden apoyarse mutuamente. Lo que tiene Surinam puede contribuir a la expansión económica de República Dominicana, y la experiencia y dinamismo del sector privado dominicano representan una gran oportunidad para nuestro país", expresó la mandataria.

Exportaciones hacia Surinam

De su lado, Álvarez afirmó que República Dominicana y Surinam representan la diversidad y riqueza del Caribe, por lo que consideró necesario avanzar hacia una relación económica más dinámica y ambiciosa.

El canciller destacó que el país cuenta con "una plataforma logística y comercial consolidada, estabilidad macroeconómica, conectividad regional y acceso privilegiado a importantes mercados internacionales".

Asimismo, informó que las exportaciones dominicanas hacia Surinam alcanzaron los 11.3 millones de dólares en 2025, impulsadas principalmente por productos manufacturados, materiales de construcción, alimentos procesados y bebidas.

La actividad se desarrolló en el marco de la visita oficial de la presidenta surinamesa a República Dominicana y reunió a empresarios de diversos sectores productivos interesados en identificar oportunidades de negocios y establecer alianzas estratégicas.

También participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación Internacional de Surinam, Melvin W. Bouva; el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond H. Landveld, así como funcionarios y representantes empresariales de ambas naciones.

Por parte del Gobierno dominicano estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, entre otras autoridades.