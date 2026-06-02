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visita oficial Surinam
visita oficial Surinam

RD y Surinam exploran oportunidades de inversión y comercio en encuentro empresarial

El ministro de Relaciones Exteriores informó que las exportaciones dominicanas hacia Surinam alcanzaron los 11.3 millones de dólares en 2025

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    RD y Surinam exploran oportunidades de inversión y comercio en encuentro empresarial
    La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, el canciller dominicano Roberto Álvarez y otras autoridades tras participar en el encuentro empresarial celebrado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. (FUENTE EXTERNA)

    Los gobiernos de República Dominicana y Surinam celebraron un encuentro empresarial con la participación de autoridades y representantes del sector privado de ambos países, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover nuevas oportunidades de inversión y ampliar la cooperación comercial.

    La actividad estuvo encabezada por la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, quienes destacaron el potencial de crecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones.

    De acuerdo con un comunicado, durante su intervención, Geerlings-Simons resaltó las oportunidades que ofrece Surinam en sectores como petróleo y gas, minería, agricultura, turismo y recursos naturales, al tiempo que subrayó la complementariedad existente entre las economías de ambos países.

    "Surinam está listo para hacer negocios. Nuestros países son complementarios y pueden apoyarse mutuamente. Lo que tiene Surinam puede contribuir a la expansión económica de República Dominicana, y la experiencia y dinamismo del sector privado dominicano representan una gran oportunidad para nuestro país", expresó la mandataria.

    Exportaciones hacia Surinam

    De su lado, Álvarez afirmó que República Dominicana y Surinam representan la diversidad y riqueza del Caribe, por lo que consideró necesario avanzar hacia una relación económica más dinámica y ambiciosa.

    El canciller destacó que el país cuenta con "una plataforma logística y comercial consolidada, estabilidad macroeconómica, conectividad regional y acceso privilegiado a importantes mercados internacionales".

    Asimismo, informó que las exportaciones dominicanas hacia Surinam alcanzaron los 11.3 millones de dólares en 2025, impulsadas principalmente por productos manufacturados, materiales de construcción, alimentos procesados y bebidas.

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    La actividad se desarrolló en el marco de la visita oficial de la presidenta surinamesa a República Dominicana y reunió a empresarios de diversos sectores productivos interesados en identificar oportunidades de negocios y establecer alianzas estratégicas.

    También participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación Internacional de Surinam, Melvin W. Bouva; el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond H. Landveld, así como funcionarios y representantes empresariales de ambas naciones.

    Por parte del Gobierno dominicano estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, entre otras autoridades.

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