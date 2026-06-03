Exportadores dominicanos destacan cifras positivas del sector pero citan retos

Las exportaciones dominicanas han generado más de 2,308 millones de dólares en lo que va de 2026, reflejando un aumento de un 48 % frente al mismo período del año anterior, una expansión impulsada por los bienes mineros.

Así lo resaltó el presidente de Adoexpo, Karel Castillo, quien indicó que las exportaciones mineras se incrementaron un 101 % en los primeros cuatro meses del año, mientras que las no mineras registraron un crecimiento de un 15.6 %, aunque advirtió que el sector enfrenta retos. Agregó que en el período enero-abril de 2026 el país registró exportaciones superiores a un millón de dólares hacia 59 destinos y una cifra superior a 10 millones de dólares hacia otros 20.

Sin embargo, citando el Índice de Desempeño Logístico, el ejecutivo empresarial señaló que el país tiene oportunidades de mejora en áreas como envíos internacionales, competencia logística, seguimiento y trazabilidad, en los cuales se encuentra por debajo del promedio regional.

Durante un almuerzo empresarial que contó con la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, el titular de Adoexpo precisó que las exportaciones nacionales sostienen 144 mil empleos directos e indirectos, equivalente a cerca del 6 % del trabajo formal del país .

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"Por cada empleo directo en una empresa exportadora, se generan 1.4 empleos adicionales en toda la cadena de suministro: en transporte, logística, proveedores de insumos y servicios", agregó al tiempo de puntualizar que la República Dominicana es el segundo país con mayor conectividad marítima de la región, superado solo por Panamá.

Dijo que esos empleos generan más de 47 mil millones de pesos anuales en masa salarial, impactando positivamente a miles de hogares dominicanos.

"Somos, además, el tercer país con mayor complejidad económica de Centroamérica y el Caribe, detrás de México y Costa Rica, habiendo superado a Guatemala en los últimos veinte años", declaró Castillo.

Peso en el PIB dominicano

Sobre las exportaciones de bienes, el presidente de Adoexpo manifestó que representan alrededor del 10 % de producto interno bruto (PIB). Indicó que ese porcentaje refleja que la República Dominicana tienen más espacio para crecer que prácticamente cualquier otro país de la región.

Castillo dijo que el país es uno de los que tiene mayor concentración comercial con Estados Unidos, donde cerca del 47 % de su comercio total esta vinculado a ese mercado y señaló que la nación norteamericana seguirá siendo el principal socio estratégico de la República Dominicana, aunque consideró que debe mirar con claridad hacia Europa, Asia y el resto de América Latina.

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