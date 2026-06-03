Zonas francas representan cerca del 60 % del intercambio comercial del país, afirma Sanz Lovatón

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo-Yayo-Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo-Yayo-Sanz Lovatón, dijo que la matriz de las exportaciones del país son las zonas francas, que representan alrededor del 60 % de ese intercambio comercial.

Señaló que hace diez años más de la mitad de las exportaciones de ese sector correspondían a textiles, mientras que actualmente más del 35 % está compuesto por insumos médicos y alrededor del 15 % por componentes electrónicos y tecnológicos.

"Hoy cerca del 50 % de nuestras exportaciones de zonas francas corresponden a productos que hace apenas diez años no exportábamos", sostuvo.

Sanz Lovatón atribuyó parte de estos resultados a las reformas impulsadas durante los últimos seis años, incluyendo la modernización del sistema aduanero, la aprobación de nuevas leyes vinculadas a la logística y el comercio, así como la implementación de equipos de rayos X en los puertos.

Crecimiento y diversificación de las exportaciones

Durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), estableció que las exportaciones de la República Dominicana son el principal rubro económico de la nación y que han superado más de 2,000 millones de dólares en los últimos dos años.

Indicó que en 2025 las exportaciones crecieron un 11 %, mientras que entre enero y abril de 2026 registraron una expansión de 19 %, en el contexto de un intercambio comercial que alcanza los 44,000 millones de pesos.

Aseguró que Quisqueya se ha consolidado como una potencia exportadora, al registrar un crecimiento sostenido de sus ventas al exterior, una mayor diversificación productiva y avances significativos en infraestructura logística.

El funcionario resaltó la reducción de casi un 40 % en el déficit de cuenta corriente, lo que, a su juicio, demuestra que el país no solo exporta más, sino que también exporta productos de mayor valor agregado.

Recordó que en 2018 y 2019 el país exportaba alrededor de 700 millones de dólares mensuales, mientras que actualmente mantiene un promedio de entre 1,200 millones de dólares y 1,300 millones de dólares cada mes.

Asimismo, destacó que el tiempo promedio para despachar un contenedor pasó de nueve días a poco más de 24 horas, lo que ha fortalecido la competitividad del país y facilitado el comercio exterior.

El funcionario también subrayó el crecimiento de la inversión extranjera directa, que pasó de unos 2,500 millones de dólares en 2018 y 2019 a más de 5,000 millones dólares en 2025.

Atribuyó este desempeño a la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la confianza que proyecta el país ante los inversionistas internacionales.

Sanz destacó además las ventajas logísticas de la República Dominicana, señalando que cuenta con ocho aeropuertos internacionales, 18 puertos y una de las mayores conectividades aéreas de América Latina hacia Estados Unidos y Europa.

¿Qué retos y oportunidades de RD en su desarrollo exportador?

Reconoció que aún persisten importantes retos, como la reducción de la pobreza, la necesidad de reformas estructurales y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

No obstante, sostuvo que el país ha demostrado su capacidad para transformar sectores estratégicos mediante la coordinación entre el sector público y privado.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo del turismo en Punta Cana, la recuperación de las zonas francas y los esfuerzos para atraer nuevas industrias de alto valor agregado.

En ese contexto, reveló que el Gobierno mantiene conversaciones para impulsar la instalación de la industria de semiconductores en territorio dominicano.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector empresarial para continuar elevando la capacidad exportadora y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva configuración de las cadenas globales de suministro.

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