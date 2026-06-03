RD acusada por EE. UU. de comprar productos hechos con trabajo forzoso

El riesgo comercial que enfrenta RD por una investigación de EE. UU. sobre trabajo forzoso. ( ARCHIVO/ AGENCIAS )

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a República Dominicana y a otros países latinoamericanos entre las economías señaladas por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, como parte de una investigación que podría derivar en nuevos aranceles comerciales.

La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —el mismo mecanismo utilizado anteriormente contra China— concluyó que 60 economías no han adoptado medidas suficientes para impedir que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso ingresen al comercio internacional.

Entre los países latinoamericanos señalados figuran República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.

Como consecuencia, Washington propuso aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a importaciones procedentes de esos mercados.

Impacto económico para República Dominicana y sectores vulnerables

Aunque la medida todavía no implica sanciones automáticas, el hallazgo coloca a República Dominicana bajo mayor escrutinio comercial, en un momento en que Estados Unidos endurece su política comercial con criterios vinculados a derechos laborales, seguridad económica y trazabilidad de las cadenas de producción.

El impacto potencial sería significativo debido a la alta dependencia dominicana del mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos ascendieron a US$7,124 millones, equivalentes al 48.6 % de todas las exportaciones nacionales, según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Los sectores potencialmente más vulnerables serían zonas francas, dispositivos médicos, manufacturas eléctricas, textiles y tabaco manufacturado.