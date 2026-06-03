Sanz Lovatón destaca unificación de criterios en el registro mercantil

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, quien destacó este miércoles que la aplicación de criterios homogéneos en los 32 registros mercantiles del país elimina la discrecionalidad. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, afirmó que la unificación de criterios en el Registro Mercantil representa un avance significativo para el clima de negocios y la seguridad jurídica en República Dominicana.

Durante la celebración del Día Nacional de las Cámaras de Comercio, el funcionario destacó que la aplicación de criterios homogéneos en los 32 registros mercantiles del país elimina la discrecionalidad y garantiza que una misma situación jurídica reciba el mismo tratamiento, independientemente de la provincia donde se gestione.

Según explicó, la medida establece reglas claras y públicas para las empresas, lo que contribuye a crear condiciones de mayor equidad y previsibilidad para la actividad económica.

Las normas fueron adoptadas mediante una resolución del MICM, en su condición de órgano regulador de los registros mercantiles, conforme al marco legal vigente y luego de un proceso de consulta pública.

Trabajo conjunto entre sectores

Durante el acto, el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Manuel Aníbal García, resaltó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer el ecosistema empresarial, promover la formalización y atraer inversiones.

García señaló que las 32 cámaras provinciales han impulsado una transformación en la gestión del Registro Mercantil para agilizar los procesos, mejorar la trazabilidad de las transacciones y fortalecer la seguridad jurídica de las empresas.

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El ministro ofreció la conferencia titulada "El rol de las cámaras de comercio y producción en el desarrollo económico y social de la República Dominicana".

La actividad contó con la participación de los viceministros del MICM Rainiero Olivo Bordas, de Comercio Interno, y Gianna Franjul, de Desarrollo Industrial; así como de Celso Juan Marranzini y César Dargam, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

También asistieron Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, además de representantes de cámaras de comercio nacionales y binacionales y otras organizaciones empresariales.

Reconocimiento a la gestión

Durante la actividad, la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio reconoció a Sanz Lovatón por sus aportes a la gestión pública y su respaldo a iniciativas orientadas a fortalecer el entorno empresarial.

El galardón fue otorgado por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte y entregado por Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes.

Asimismo, se destacó el impacto de la plataforma Fedocámaras Digital y de la Ventanilla Única de Formalización, herramientas que, según los organizadores, han permitido reducir en un 80 % el tiempo requerido para registrar una empresa y completar el proceso en menos de 48 horas.

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 32 % del producto interno bruto (PIB), constituyen el 98 % del tejido empresarial dominicano y generan el 61.6 % del empleo nacional.