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Alcalde Ulises Rodríguez recibe delegación de Nueva York para fortalecer relaciones comerciales con Santiago

Representantes de los sectores público y privado sostuvieron un encuentro para promover las inversiones y la cooperación económica

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    Alcalde Ulises Rodríguez recibe delegación de Nueva York para fortalecer relaciones comerciales con Santiago
    Reunión entre el alcalde Ulises Rodríguez y una delegación integrada por representantes de los sectores público y privado de la ciudad de Nueva York, encabezada por la por la vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán.

    El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió a una delegación integrada por representantes de los sectores público y privado de la ciudad de Nueva York, en el marco del seguimiento al acuerdo de cooperación suscrito entre la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en presencia del presidente Luis Abinader.

    La visita fue coordinada por el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York con el objetivo de promover oportunidades de intercambio económico, comercial e institucional entre ambas jurisdicciones.

    La delegación estuvo encabezada por la vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán; el auxiliar consular Sterling Pérez; Mo Sumbundu, director de Relaciones Comunitarias para el Oeste de Nueva York y gerente de Comercio Internacional de la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul y Empire State Development; y Denise Hope, presidenta de la Agencia para el Desarrollo de la Ciudad del Estado de Nueva York.

    Fortalecimiento de vínculos comerciales

    El encuentro se realizó en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, con la participación de funcionarios municipales, representantes empresariales y miembros de la misión estadounidense.

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    La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.
    La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)
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    La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán.
    La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán. (FUENTE EXTERNA)

      Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la identificación de oportunidades de inversión entre el Estado de Nueva York y la región del Cibao.

      La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán informó que la jornada de trabajo forma parte de las acciones derivadas del acuerdo de entendimiento firmado entre el Estado de Nueva York y la República Dominicana, con el propósito de impulsar el intercambio empresarial y comercial.

      Participación de empresas en la misión comercial

      La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, también participó en el encuentro junto a la vicealcaldesa Mariana Moreno y otras autoridades locales.

      Entre las empresas participantes figuraron JPI Healthcare Solutions, dedicada a sistemas de diagnóstico por imágenes médicas; Junk Free Skin LLC, fabricante de productos para el cuidado personal; Culture Trees Designs, enfocada en ropa y accesorios; y Buffalo Armory Group, empresa vinculada a la fabricación de equipos de protección.

      También estuvieron presentes Top Seedz, Paula Howard Essentials, Vital Eats, Anthony Road Wine Company, Edokia Inc. y Mazza Wines / Five & 20 Spirits & Brewing.

      La agenda incluyó una sesión de networking empresarial y reuniones de trabajo orientadas a identificar áreas de colaboración entre empresarios de Nueva York y Santiago.

      Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron coordinar una agenda de trabajo para finales de este año en el Estado de Nueva York, con la participación de empresarios dominicanos interesados en desarrollar relaciones comerciales y proyectos conjuntos.

      TEMAS -

        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.