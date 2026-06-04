ProDominicana reconocerá empresas por sus aportes a la inversión extranjera durante foro regional

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) reconocerá a empresas que han contribuido al fortalecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en el país durante la celebración del Americas Investment Forum 2026, un evento que reunirá a inversionistas, empresarios y representantes gubernamentales de más de 25 países.

La ceremonia de reconocimiento se realizará el próximo 1 de julio en el hotel JW Marriott Santo Domingo y formará parte de la agenda oficial del foro, considerado una de las principales plataformas regionales para la promoción de inversiones y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo económico.

De acuerdo con ProDominicana, las distinciones estarán dirigidas a proyectos que hayan tenido un impacto significativo en áreas como la generación de empleos, la innovación, la sostenibilidad, la transferencia de conocimientos y el desarrollo empresarial.

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Sectores reconocidos

Entre los sectores que serán reconocidos figuran turismo, energía, manufactura de dispositivos médicos, agroindustria, construcción, comercio, servicios financieros y sostenibilidad.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, indicó que el reconocimiento busca resaltar el papel de la inversión extranjera en el crecimiento económico nacional y fortalecer la confianza de los inversionistas en el país.

"Realizar este reconocimiento en el marco del Americas Investment Forum representa una vitrina estratégica para proyectar las ventajas competitivas de la República Dominicana ante inversionistas globales", expresó.

Detalles del evento

El Americas Investment Forum contará con más de 50 conferencistas de países como Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Reino Unido, México, Suiza y Colombia, además de representantes de otras naciones de América Latina y el Caribe.

Según los organizadores, el evento servirá como espacio para analizar tendencias globales de inversión, identificar oportunidades de negocios y promover alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento sostenible de la región.

ProDominicana destacó que la amplia participación internacional refleja el posicionamiento de la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión y como un centro regional para el comercio y los negocios.