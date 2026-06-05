El Conep afirma RD respeta derechos laborales ante nueva acusación de EE. UU.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó este viernes que la República Dominicana ha demostrado durante años su compromiso con el respeto de los derechos laborales y con el cumplimiento de los estándares que rigen el comercio internacional.

Las declaraciones del principal gremio empresarial del país surgen tras la acusación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de que el país, junto con otras 59 economías, no hacen el suficiente esfuerzo para prevenir el trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro.

El Conep expresó su respaldo a las gestiones que realiza el Gobierno dominicano, aclarando que el anuncio del USTR no constituye una acción exclusiva contra el país, sino que forma parte de una investigación más amplia que abarca a más de 60 países.

Acciones y respuestas del Conep y el Gobierno dominicano

En ese sentido, precisó que no se trata de una acusación directa contra el país, sino de un proceso extensivo que involucra a múltiples socios comerciales de Estados Unidos.

Destacó que el Gobierno, como interlocutor oficial ante las autoridades estadounidenses, ha mantenido un diálogo activo y continuo sobre este tema, en coordinación con los sectores productivos nacionales.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada valoró estos esfuerzos y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, aportando información y acompañando iniciativas que permitan una adecuada comprensión de la realidad dominicana. Expresó confianza en que el intercambio técnico y el diálogo permitirán abordar de manera adecuada las inquietudes planteadas por Estados Unidos.

El informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señala supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro, lo que podría derivar en la imposición de aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a importaciones provenientes de 60 economías.

Aunque la medida no implica sanciones inmediatas, sí coloca al país bajo un mayor escrutinio comercial, en un momento en que Estados Unidos redefine su política comercial con énfasis en seguridad económica, derechos laborales y trazabilidad productiva.