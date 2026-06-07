El Banco Popular se apoyará en la IA para la gestión del riesgo operacional

El Banco Popular Dominicano anunció un ecosistema multiagente de inteligencia artificial (IA) que redefine la gestión del riesgo operacional, mediante un modelo de monitoreo continuo que analiza los riesgos y controles, innovación que fortalece la capacidad de anticipación y análisis de la entidad y se desarrolla bajo estándares de gobernanza y supervisión humana.

El modelo, denominado AURA, funciona como un conjunto de sistemas de IA que trabajan de manera continua y coordinada, analizando información, evaluando riesgos, validando controles y generando alertas. Las decisiones finales permanecen siempre bajo la responsabilidad de especialistas del banco, garantizando control, transparencia y rendición de cuentas.

Este enfoque sustituye los esquemas tradicionales de revisiones manuales y periódicas. La gestión del riesgo pasa a ser un proceso continuo, auditable y gobernado, que ofrece una visión más completa del entorno operativo.

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Gracias a esta implementación, el Popular ha multiplicado por siete la capacidad analítica de sus equipos, que pueden concentrar sus esfuerzos en labores de análisis y toma de decisiones, según indica una nota de prensa del banco.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es que fue desarrollado principalmente por los propios equipos de gestión de riesgo de la entidad, sin depender exclusivamente de áreas tecnológicas. A partir de su conocimiento del negocio y con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y automatización, estos equipos diseñaron, ajustaron y escalaron la solución desde dentro de la organización.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, destacó que la visión institucional sobre el uso de la IA se centra en concebirla "como una herramienta para potenciar el talento humano y fortalecer la toma de decisiones. Liderar con inteligencia implica aplicar estas capacidades tecnológicas con propósito, responsabilidad y una visión clara de creación de valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores y el país".

Por su parte, Felipe Suárez, vicepresidente ejecutivo de Gestión Integral de Riesgo, subrayó el alcance del cambio logrado, manifestando que "transformamos la manera en que gestionamos el riesgo operacional, ganando mayor capacidad de anticipación, trazabilidad y control, gracias a este ecosistema de inteligencia artificial construido desde el conocimiento de nuestros propios equipos".

Con esta iniciativa, el Banco Popular impulsa una nueva forma de gestionar el riesgo y se posiciona como un referente regional en la aplicación responsable de inteligencia artificial, manteniendo siempre la supervisión y validación de los profesionales del área y cumpliendo con los más altos estándares regulatorios y de control interno.

Innovación

La herramienta posiciona al Banco Popular entre las organizaciones financieras más innovadoras de la región en la aplicación responsable de la IA a procesos críticos de negocio, integrando capacidades analíticas sofisticadas en una función esencial para la estabilidad y resiliencia institucional.

De hecho, esta innovadora solución obtuvo importantes reconocimientos en los premios Latam Digital 2026, uno de los certámenes más relevantes de transformación digital e innovación financiera en la región, celebrado en Bogotá, Colombia, el 5 de junio de 2026.

AURA recibió el primer lugar en la categoría Estrategia Digital Integral, correspondiente al pilar de Transformación Digital; obtuvo el segundo lugar en la categoría IA en Servicios Financieros, del pilar Fintech; y también un tercer lugar en la categoría IA Responsable y Ética, del pilar Inteligencia Artificial. Además, se llevó dos menciones de honor: una a la Automatización Inteligente del año y otra, a la Innovación Disruptiva del año.

Caso de éxito regional para Microsoft

El ecosistema de IA desarrollado por el Banco Popular se apoya en herramientas de Microsoft, como parte de la alianza estratégica que ambas organizaciones mantienen para impulsar la transformación digital de los servicios financieros dominicanos, utilizar la tecnología como un habilitador del crecimiento sostenible.

AURA ha sido destacado por Microsoft como un caso de éxito regional que ha permitido al Popular alcanzar un 98 % de precisión metódica en sus evaluaciones de riesgo operacional, al combinar capacidades avanzadas de inteligencia artificial con una arquitectura segura, escalable y alineada con los requerimientos regulatorios.

Estos reconocimientos de Latam Digital y Microsoft destacan el enfoque de la entidad financiera para desarrollar soluciones tecnológicas de alto impacto, alineadas con principios de gobernanza, transparencia, innovación y creación de valor para sus clientes y grupos de interés.