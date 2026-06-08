La APAP invertirá RD$131 millones en proyectos sociales este año

El presidente ejecutivo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Gustavo Ariza, anunció para este año la inversión de 131 millones de pesos para financiar proyectos sociales vinculados a educación, salud, empleabilidad y emprendimiento.

Ariza informó que, de estos fondos, 92 millones fueron asignados para el soporte financiero de proyectos comunitarios desarrollados por 71 entidades sin fines de lucro, en atención a primera infancia, adultos mayores, mujeres en condición de vulnerabilidad y personas con discapacidad. Indicó, además, que 33 millones de pesos financiarán programas de formación y educación continua, orientados a la empleabilidad y el emprendimiento.

Asimismo, detalló que más de 5 millones de pesos se invertirán en proyectos de preservación y conservación de los recursos naturales, en línea con las mejores prácticas de gestión ambiental.

Proyectos de accesibilidad y compromiso institucional

Ariza también destacó los proyectos de accesibilidad y movilidad segura de personas con discapacidad, como la adecuación inclusiva del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, y la ampliación del proyecto de accesibilidad en intersecciones de alto tránsito del Gran Santo Domingo.

“Los fondos asignados este año para el desarrollo de proyectos de transformación social nos mantienen como una de las entidades del sistema financiero con mayor volumen de inversión social, reafirmando nuestro compromiso con una gestión responsable, sostenible y de alto impacto”, expresó Ariza.

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