Banco Santa Cruz se integra a programa de VISA para impulsar el comercio con IA

El Banco Santa Cruz se integró a Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa global diseñado para ayudar a los bancos emisores y socios de pagos a prepararse para el comercio iniciado por agentes de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa opera sobre la capa de Visa, que integra tokens, identidad, gestión de riesgos y controles para habilitar pagos iniciados por agentes de forma confiable en múltiples canales y casos de uso.

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Reacciones de Banco Santa Cruz y Visa

"En Banco Santa Cruz vemos el programa Visa Agentic Ready como un hito en la evolución del comercio digital, donde la IA comienza a integrarse en la experiencia de pago. Esto hace posible un ecosistema de pagos más ágil, seguro y centrado en el cliente", afirmó Rafael Jiminián, vicepresidente de negocios de la entidad financiera.

El ejecutivo puntualizó que el banco continúa avanzando con una visión de innovación responsable, convencidos de que la evolución debe construirse sobre la confianza y la protección de los clientes.

Gustavo Turquía, gerente de Visa en el país, resaltó: "vemos una oportunidad clara para avanzar hacia experiencias de pago más inteligentes y seguras. A medida que los agentes de IA se integran en el proceso de compra, Visa Agentic Ready permite trabajar con aliados como Banco Santa Cruz para habilitar este nuevo modelo de pagos".

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