×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz

Banco Santa Cruz se integra a programa de VISA para impulsar el comercio con IA

La iniciativa aplicará controles para habilitar pagos iniciados por agentes en múltiples canales

    Expandir imagen
    Banco Santa Cruz se integra a programa de VISA para impulsar el comercio con IA
    Fachada del Banco Santa Cruz. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Santa Cruz se integró a Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa global diseñado para ayudar a los bancos emisores y socios de pagos a prepararse para el comercio iniciado por agentes de inteligencia artificial (IA). 

    La iniciativa opera sobre la capa de Visa, que integra tokens, identidad, gestión de riesgos y controles para habilitar pagos iniciados por agentes de forma confiable en múltiples canales y casos de uso.

    Reacciones de Banco Santa Cruz y Visa

    "En Banco Santa Cruz vemos el programa Visa Agentic Ready como un hito en la evolución del comercio digital, donde la IA comienza a integrarse en la experiencia de pago. Esto hace posible un ecosistema de pagos más ágil, seguro y centrado en el cliente", afirmó Rafael Jiminián, vicepresidente de negocios de la entidad financiera.

    • El ejecutivo puntualizó que el banco continúa avanzando con una visión de innovación responsable, convencidos de que la evolución debe construirse sobre la confianza y la protección de los clientes.

    Gustavo Turquía, gerente de Visa en el país, resaltó: "vemos una oportunidad clara para avanzar hacia experiencias de pago más inteligentes y seguras. A medida que los agentes de IA se integran en el proceso de compra, Visa Agentic Ready permite trabajar con aliados como Banco Santa Cruz para habilitar este nuevo modelo de pagos".

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.