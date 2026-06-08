Afirman la seguridad es un pilar del crecimiento económico sostenible

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) participó en el Business Future of the Americas (BFA) 2026, la principal cumbre empresarial hemisférica, organizada por Amcham Quito en conjunto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El pasado presidente de Amchamdr, Edwin De los Santos, durante sus palabras de apertura del evento, subrayó que la seguridad es un elemento central para el crecimiento económico sostenible.

Señaló que el tema de la conferencia refleja "las múltiples dimensiones de la seguridad y su conexión directa con las condiciones necesarias para que las empresas operen y las comunidades prosperen".

Asimismo, enfatizó que la confianza es determinante en la toma de decisiones de inversión, indicando que "la decisión de invertir depende de evaluar el riesgo frente al nivel de confianza que ofrece un mercado", sustentado en reglas claras, instituciones sólidas y respeto al estado de derecho.

En la jornada, los paneles abordaron la intersección entre seguridad, competitividad e integración económica, con especial énfasis en el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la seguridad energética, la transformación digital y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Bajo el lema "Comercio, inversión y seguridad hemisférica", la conferencia congregó a figuras como Daniel Noboa, presidente del Ecuador, así como a ministros de ese país y representantes del Gobierno de los Estados Unidos, entre ellos funcionarios del Departamento de Estado y de la embajada de esa nación en el país anfitrión.

Novoa destacó la importancia de fortalecer la colaboración público-privada y profundizar la relación económica entre Estados Unidos y América Latina. También, resaltó los avances en la recuperación económica de Ecuador e invitó a la comunidad internacional a invertir en el país, reafirmando que la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico están estrechamente vinculados.

Los participantes coincidieron en que el comercio y la inversión continúan siendo motores clave del desarrollo y la estabilidad regional. Las cadenas de suministro integradas y las alianzas transfronterizas se identificaron como instrumentos fundamentales para fortalecer la resiliencia económica y ampliar oportunidades en el hemisferio.

El evento reunió a más de 300 líderes empresariales y gubernamentales de más de 20 países.

Relevancia

William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, destacó la relevancia de los temas abordados para la agenda estratégica de la institución.

"Las discusiones de BFA 2026 reflejan claramente las prioridades que impulsamos desde Amchamdr. Construir entornos seguros, transparentes y confiables para la inversión es fundamental para fortalecer cadenas de suministro críticas en las Américas. En un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de valor, nuestra región tiene una oportunidad única de posicionarse como un socio confiable y competitivo, siempre que avancemos en certeza regulatoria, confianza institucional y colaboración público-privada", declaró.

Asimismo, se resaltó la importancia de la seguridad energética y la resiliencia digital como pilares clave de la competitividad. Los líderes coincidieron en que contar con infraestructura confiable, marcos regulatorios modernos y capacidades robustas en ciberseguridad será determinante para atraer inversión y sostener el crecimiento a largo plazo.

En este BFA, también participó como panelista Rocío Velarde, gerente general de Citibank en República Dominicana, y miembro del Consejo de Directores de Amchamdr.

La participación de la entidad en BFA 2026 reafirma su compromiso con la promoción de políticas e iniciativas que fortalezcan la competitividad de la República Dominicana y contribuyan a un hemisferio más integrado, seguro y próspero.