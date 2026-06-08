Director de Intabaco respalda propuesta de posicionar al Cibao como capital mundial del cigarro

El director de Intabaco, Iván Hernández, conversa Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández, respaldó la propuesta realizada por el empresario turístico Frank Rainieri de posicionar a Santiago y la región del Cibao como la capital mundial del cigarro, al destacar su liderazgo en la producción y manufactura de ese producto.

Hernández valoró la iniciativa planteada recientemente por Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, durante una actividad celebrada en Santiago, donde sugirió aprovechar el liderazgo de la provincia en la producción tabacalera para posicionarla como referente mundial del tabaco.

El funcionario considera que la región reúne las condiciones productivas, industriales y culturales para asumir ese reconocimiento internacional.

Destacó que Santiago, junto a municipios como Tamboril y Villa González, concentra una de las más importantes industrias tabacaleras del mundo, con productores, cosecheros y fábricas que elaboran algunas de las marcas de cigarros más reconocidas a nivel internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-120947-pm-aee8a1d9.jpeg Gavillas de tabaco almacenadas en un centro de distribución. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"Ya tenemos la producción, producimos de las mejores marcas y contamos con los mejores productores y cosecheros de tabaco. Lo que buscamos es que todo eso también se convierta en un proyecto turístico y forme parte del desarrollo que experimenta Santiago", expresó.

En ese sentido, planteó la creación de una ruta turística vinculada al tabaco que permita a visitantes nacionales y extranjeros conocer el proceso de producción de los cigarros dominicanos, desde el cultivo hasta su elaboración final.

Impacto económico de la industria tabacalera dominicana

Hernández afirmó que la industria tabacalera continúa mostrando un crecimiento sostenido.

Indicó que durante el primer trimestre de este año las exportaciones de tabaco y sus derivados superaron los 500 millones de dólares, lo que representa un incremento de un 22 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Recordó que en 2025 las exportaciones del sector alcanzaron los 1,385 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-120948-pm-caded0b2.jpeg El torcido de tabaco es la técnica mediante la cual se fabrican los puros de manera artesanal. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-121022-pm-0a888739.jpeg Plantación de tabaco en las tierras del Cibao. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Señaló que Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de destino, concentrando entre el 85 y el 90 % de las ventas internacionales.

El director de Intabaco resaltó además el impacto económico de la actividad, que genera más de 40 mil empleos directos en zonas francas y alrededor de 122 mil puestos de trabajo en toda la cadena productiva, incluyendo suplidores de empaques, etiquetas y otros insumos.