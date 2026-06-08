Empresa que construiría puerto espacial en Oviedo dice trabaja en marco legal

Vista aérea de una parte del municipio de Oviedo, al fondo la laguna del mismo nombre. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La empresa Launch on Demand, que busca desarrollar un puerto espacial comercial en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, comunicó que trabaja junto al Gobierno dominicano en la creación de un marco legal para reglamentar esa actividad.

Lorena Rosario, una de las primeras profesionales dominicanas contratadas por la multinacional y quien se desempeña como directora de lanzamiento, explicó que la prioridad es el desarrollo de las normativas, para lo cual trabajan con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

"Nuestra principal prioridad ahora mismo es la regulación. Estamos ayudando al Gobierno dominicano y al IDAC a crear todas las normativas necesarias, además de coordinar la capacitación técnica del personal local", señaló Rosario en una entrevista con Bloomberg.

El director ejecutivo de la compañía, Burton Catledge, destacó que el país fue seleccionado estratégicamente por su combinación única de geografía favorable, talento humano y un marco regulatorio colaborativo.

La iniciativa proyecta convertir a la República Dominicana en el próximo "Silicon Valley del Caribe", según declaró Catledge.

"Va a tener la energía, el talento y la geografía. Las empresas estadounidenses con visión de futuro están viendo que aquí hay un excedente de energía, terrenos disponibles y un régimen regulatorio que facilita este tipo de operaciones", afirmó el ejecutivo tras una reciente inspección aérea de los terrenos donde se instalaría el puerto espacial.

El proyecto, que ya cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales, se encuentra actualmente concentrado en su fase de estructuración normativa.

Desarrollo social y económico

Para los residentes de Oviedo, un municipio que por generaciones ha lidiado con un bajo ingreso per cápita e informalidad laboral, el puerto espacial representa un faro de movilidad social y desarrollo económico formal.

"Esto va a cambiar la realidad del pueblo de manera radical", expresó Liliana Al-Ali, residente comunitaria de Oviedo.

"Aquí la gente no cuenta con buenos ingresos. Con este proyecto habrá más oportunidades y nuestros hijos podrán tener sueños diferentes, como convertirse en astronautas o trabajar directamente en las instalaciones espaciales. Launch on Demand ha traído un sueño a Oviedo", manifestó.