Gobierno destaca auge del cemento y anuncia alianza público-privada para construcción

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Víctor "Ito" Bisonó, afirmó este martes que la industria cementera ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del país y ha contribuido durante décadas a garantizar capacidad productiva, inversión, empleos y confianza para continuar construyendo infraestructuras de alto impacto.

Señaló que durante el primer trimestre de este año el consumo de cemento aumentó un 6 %, alcanzando 1.5 millones de toneladas vendidas, mientras que el sector construcción registró un crecimiento de 6.6 %, de acuerdo con cifras del Banco Central.

Durante su participación en la presentación de las memorias institucionales de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), Bisonó destacó que el dinamismo que exhibe actualmente el sector construcción refleja la confianza de los inversionistas sobre la economía dominicana, al tiempo que anunció nuevas iniciativas para agilizar permisos, fortalecer la regulación y promover una mayor articulación entre los sectores público y privado.

"Cuando la construcción avanza, avanza la economía y avanzan las oportunidades", expresó el funcionario.

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Permisología y agilización de procesos

Bisonó indicó que una de las prioridades de su gestión ha sido mejorar la permisología, al considerar que detrás de cada autorización confluyen dos factores esenciales: la seguridad de las infraestructuras y la inversión que genera empleos y actividad económica.

Según explicó, durante el primer cuatrimestre del año las licencias emitidas por el ministerio crecieron un 23 % respecto al mismo período anterior, alcanzando 665 permisos para proyectos privados.

Estas autorizaciones, precisó, permitirán viabilizar inversiones superiores a los 230,000 millones de pesos, fortaleciendo la demanda de materiales de construcción y toda la cadena de valor vinculada al sector.

El ministro aseguró que estos resultados han sido posibles mediante ajustes en la gestión institucional y la incorporación de prácticas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa.

Modernización institucional

El titular del Mivhed también informó que la institución trabaja en la modernización de sus procesos, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y la implementación de herramientas que permitan mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia.

"Estamos conscientes de que contar con reglas claras genera confianza, y la confianza es lo que genera inversión", sostuvo.

Asimismo, destacó la entrada en vigencia del nuevo Código de Construcción de la República Dominicana, cuya implementación contará con un período de transición de un año para facilitar su adopción gradual por parte de los distintos actores del sector.

Explicó que esta normativa busca fortalecer la seguridad, la calidad y la resiliencia de las edificaciones que se desarrollen en el país.

Nueva alianza para impulsar la construcción

Como parte de las iniciativas para fortalecer el sector, Bisonó anunció la creación de la Alianza para el Fomento del Sector Construcción, una plataforma permanente de articulación público-privada que contará con la participación de asociaciones empresariales y gremios representativos de la industria.

El espacio estará orientado a identificar retos, construir soluciones y promover acciones que fortalezcan toda la cadena de valor de la construcción.

El funcionario explicó que la iniciativa abordará temas estratégicos como planificación de infraestructura y vivienda, fortalecimiento regulatorio, sostenibilidad y competitividad.

"El desarrollo del sector construcción requiere que quienes producen los materiales, quienes diseñan, quienes construyen, quienes financian y quienes regulamos podamos sentarnos en una misma mesa para construir soluciones compartidas", afirmó.

Bisonó reiteró que las grandes transformaciones del país han sido posibles gracias a la colaboración entre el sector público y el privado, por lo que reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a Adocem y los demás actores de la industria para impulsar el crecimiento sostenible de la República Dominicana.

"Seguiremos escuchándolos, seguiremos construyendo juntos y seguiremos trabajando para que la República Dominicana continúe creciendo sobre bases sólidas, seguras y sostenibles", concluyó.