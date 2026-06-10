CMI Capital reporta que aumentó 19 % su generación renovable en 2025

La empresa destaca su compromiso con la sostenibilidad, integrando criterios ASG en su estrategia de inversión y gestión de activos ( FUENTE EXTERNA )

CMI Capital presentó su cuarto Informe de Gestión e Impacto, en el que destacó los resultados alcanzados durante 2025 en sus negocios de energía, inmobiliario y financiero, con especial énfasis en el crecimiento de su portafolio de generación renovable en Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con el informe, el negocio de energía alcanzó una capacidad instalada de 861 megavatios (MW) a través de tecnologías hidroeléctrica, solar y eólica. Durante el año generó más de 2.8 millones de megavatios hora (MWh) de energía renovable, lo que representó un incremento de 19 % respecto al año anterior.

La empresa señaló que esta producción permitió evitar la emisión de más de 1.34 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), contribuyendo a la transición energética de la región.

CMI Capital, que administra activos por USD 3,700 millones distribuidos entre servicios financieros, proyectos inmobiliarios y generación de energía renovable, destacó que la sostenibilidad forma parte integral de su estrategia de inversión y gestión de activos.

Estrategia de sostenibilidad

"En CMI Capital, la sostenibilidad es parte integral de cómo tomamos decisiones de inversión. Nuestro Informe de Gestión e Impacto refleja esa integración: disciplina financiera, visión de largo plazo y criterios ASG operando como un solo marco para generar valor económico e impacto positivo en la región", afirmó Felipe Bosch, presidente Chairman de CMI Capital.

La compañía indicó que, bajo su modelo de gestión activa, participa en todas las etapas del ciclo de vida de sus inversiones, desde la identificación de oportunidades y estructuración de capital hasta el desarrollo, operación y optimización de los activos.

En República Dominicana, CMI Capital opera los parques solares Mata de Palma y El Soco, que suman una capacidad instalada de 75 MW. Según el informe, ambas instalaciones contribuyen al fortalecimiento de la matriz energética nacional mediante la generación de energía renovable, favoreciendo la confiabilidad del sistema eléctrico, impulsando la competitividad y promoviendo oportunidades para el desarrollo económico sostenible.

El reporte también recoge avances ambientales vinculados a la gestión energética de sus operaciones. Durante 2025, el 45 % de sus centros comerciales operó con energía renovable certificada, mientras la empresa fortaleció sus procesos de eficiencia operativa y gestión de residuos, mejorando significativamente el uso de diésel.

Para Enrique Crespo, CEO de CMI Capital, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento estratégico para la toma de decisiones empresariales.

"El enfoque de este informe responde a una visión clara: la sostenibilidad ya no puede entenderse como una agenda paralela al negocio. Hoy es una herramienta para tomar mejores decisiones de inversión, fortalecer resiliencia, anticipar riesgos y construir activos más competitivos y preparados para el futuro", expresó.

El informe fue elaborado bajo los estándares internacionales GRI y SASB e incorpora indicadores relacionados con desempeño ambiental, gestión social, gobernanza y generación de valor.