Exportaciones del cemento aumentan un 9.2 % en 2025 y alcanzaron 1.2 millones de toneladas

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), Jorge David Pérez, afirmó que las exportaciones de cemento alcanzaron 1.2 millones de toneladas en 2025, un incremento de 9.2 % respecto al año anterior.

A su juicio, las exportaciones representan mucho más que un aporte a la balanza comercial, ya que reflejan la capacidad de la industria para competir en mercados internacionales, generar divisas, fortalecer el aparato productivo y posicionar a la República Dominicana dentro de las cadenas regionales de suministro.

En ese sentido, señaló que el dinamismo de la industria y de los sectores vinculados a la construcción ha contribuido a consolidar al país como un centro regional de producción, abastecimiento y distribución de materiales, una realidad que, según expresó, ha llevado a algunos a denominar a la nación como "la ferretería del Caribe".

Demanda del cemento y desarrollo de la industria Indicó que, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la demanda de cemento en el mercado local aumentó un 75 % entre 2003 y 2025, al pasar de 3.2 millones a 5.6 millones de toneladas. No obstante, aseguró que la industria está preparada para acompañar el crecimiento del mercado nacional durante los próximos 25 años con productos fabricados localmente y bajo estándares de calidad.

Pérez sostuvo que este desempeño responde a una combinación de inversión, visión de largo plazo y confianza del empresariado dominicano y de inversionistas internacionales, respaldada por la colaboración entre los sectores público y privado.

Dijo que la industria cementera dominicana ha pasado de una capacidad instalada de aproximadamente 866,000 toneladas a cerca de 11 millones de toneladas en la actualidad, lo que convierte al país en el de mayor capacidad de producción de cemento per cápita de América superando a países como México, Brasil y Colombia.

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Durante la puesta en marcha de las memorias de Adocem, Pérez explicó que la capacidad productiva nacional es hoy unas 12 veces superior a la existente hace cinco décadas.

Más de 30,000 personas dependen de la cadena de valor

Pérez destacó que la cadena de valor del cemento, desde las canteras hasta la construcción, es esencialmente local y genera sustento para más de 30,000 personas, incluyendo trabajadores de ferreterías, constructoras y empresas de transporte.

Aseguró que las empresas del sector mantienen planes de inversión para fortalecer su capacidad productiva en los próximos años y reiteró que su principal compromiso sigue siendo el desarrollo de la República Dominicana.

Asimismo, afirmó que el cemento es un elemento fundamental para el desarrollo de infraestructuras como viviendas, carreteras, puentes, puertos, hospitales, escuelas, sistemas energéticos y parques eólicos.

Economía circular y resiliencia climática

El presidente de Adocem consideró que la economía circular representa una oportunidad para transformar la forma en que se producen bienes y se gestionan residuos, y señaló que la industria cementera puede desempeñar un papel estratégico en esa transición al servir como una alternativa para la disposición final de materiales que, de otra manera, terminarían en vertederos. Sin embargo, advirtió que avanzar hacia ese modelo requiere inversiones importantes en tecnología, infraestructura, logística y adecuación de procesos, además de incentivos adecuados y una visión compartida entre los sectores público y privado. Respecto al cambio climático, sostuvo que el desafío para países vulnerables como la República Dominicana cuya participación en las emisiones globales ronda apenas el punto 1%, no se limita a la reducción de emisiones, sino que también implica fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación. En ese contexto, afirmó que el cemento y el concreto son fundamentales para desarrollar infraestructuras capaces de resistir eventos extremos y proteger a las comunidades. Pérez subrayó que la industria cementera depende de condiciones de estabilidad para planificar inversiones de largo plazo y expandir sus operaciones.