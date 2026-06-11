Conep: medidas económicas del Gobierno deben trascender la actual crisis internacional

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, César Dargam. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) César Dargam, afirmó este jueves que las medidas que anunciará el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis internacional deben formar parte de una estrategia integral que preserve la estabilidad económica, proteja a los sectores más vulnerables y siente las bases para abordar los problemas estructurales de las finanzas públicas dominicanas.

Durante una intervención en el programa Hoy Mismo, Dargam explicó que el contexto económico global se ha tornado más complejo debido al agravamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que mantiene altos niveles de incertidumbre en los mercados internacionales y presiona variables sensibles para la economía dominicana, como los combustibles, los fletes marítimos y los subsidios.

"El país enfrenta una coyuntura internacional que no sabemos cuándo terminará. Los efectos cambian constantemente y exigen respuestas responsables que permitan proteger la estabilidad económica alcanzada", expresó.

Pacto fiscal

El representante del sector empresarial indicó que cualquier iniciativa fiscal que presente el Gobierno debe contemplar una visión más amplia que trascienda las necesidades inmediatas derivadas de la crisis internacional.

Según explicó, el país enfrenta una situación en la que los gastos públicos superan los ingresos del Estado, mientras persisten importantes rigideces presupuestarias que limitan la capacidad de maniobra de las autoridades.

Al referirse a un eventual pacto fiscal, el vicepresidente ejecutivo del Conep subrayó tres componentes esenciales que deberían formar parte de cualquier propuesta:

Racionalización y eficiencia del gasto público

Dargam sostuvo que resulta indispensable optimizar el uso de los recursos del Estado, garantizando una gestión más eficiente del gasto sin afectar áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Medidas administrativas no tributarias

Señaló que existen acciones que pueden implementarse sin necesidad de reformas legales, dirigidas a fortalecer la recaudación mediante el combate a la informalidad, el comercio ilícito y la competencia desleal.

A su juicio, estas iniciativas no solo generarían mayores ingresos para el Estado, sino que contribuirían a crear condiciones más equitativas para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Abordar los problemas estructurales

Dargam insistió en que la discusión fiscal debe incluir temas de fondo que históricamente han afectado la sostenibilidad financiera del país, entre ellos la informalidad laboral, el déficit del sector eléctrico, la deuda pública y la necesidad de fortalecer las bases del sistema tributario.

"Si solamente se atiende la coyuntura actual, los problemas estructurales permanecerán y los recursos nunca serán suficientes", advirtió.