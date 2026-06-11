Prácticas Prometedoras y el impulso de la sostenibilidad como estrategia de negocios

Perla Contreras, directora de Asuntos Públicos del CONEP, y Melisa Bretón, oficial de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD. ( NEAL CRUZ )

A nivel internacional, la sostenibilidad ha dejado de ser vista como una actividad complementaria para convertirse en un elemento estratégico dentro de los modelos de negocio de las empresas, una visión que ha beneficiado la competitividad de los países que la han asumido.

Esa transformación es la que buscan promover a nivel local el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de Prácticas Prometedoras, una iniciativa que este año celebra su sexta edición y que reconoce acciones empresariales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los organizadores de la iniciativa establecieron tres categorías de participación: una para micro y pequeñas empresas; otra para medianas y grandes empresas; y una tercera para asociaciones sin fines de lucro (ASFL/ONG).

Perla Contreras, directora de Asuntos Públicos del CONEP, y Melisa Bretón, oficial de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD, explicaron que la iniciativa surgió en 2019 mediante un memorando de entendimiento entre ambas entidades, como respuesta a una de las prioridades identificadas por el sector empresarial dominicano, la incorporación de la sostenibilidad como un eje transversal de sus operaciones.

"Identificamos que las empresas, para ser más competitivas y para cumplir con ese compromiso social de construir una sociedad cada vez más inclusiva, deben alinear sus acciones con estándares internacionales, no solamente en materia de sostenibilidad, sino también en temas de conducta empresarial responsable", explicó Contreras.

Consultada sobre cuáles ODS han tenido mayor presencia en los proyectos presentados en el marco de la iniciativa, Bretón sostuvo que, en la edición más reciente, el ODS 8, relacionado con trabajo decente y crecimiento económico, concentró 38 postulaciones, seguido por el ODS 12, sobre producción y consumo responsables. En tercer lugar figuró el ODS 4, correspondiente a educación de calidad.

"(El año pasado), de las 66 iniciativas que aplicaron, 30 estuvieron orientadas a la producción y el consumo sostenibles. En todo lo relacionado con crecimiento económico, modelos de negocio más sostenibles y producción y consumo en temas energéticos es donde observamos la mayor cantidad de postulaciones", indicó.

Aunque el concepto suele asociarse principalmente con la protección del medio ambiente, tanto Contreras como Bretón señalaron que la sostenibilidad abarca dimensiones sociales, económicas y ambientales.

Debido a esto, las postulaciones incluyen desde proyectos relacionados con eficiencia energética y reducción de emisiones hasta iniciativas de inclusión financiera, desarrollo comunitario, educación y gestión humana.

Más que una premiación, las representantes de ambas instituciones destacan el carácter formativo de Prácticas Prometedoras.

"Prácticas Prometedoras es una oportunidad en dos vías: para formarte sobre cómo encaminar tu empresa o iniciativa en materia de sostenibilidad y ser más competitivo, y también para visibilizar las acciones que está llevando a cabo tu empresa u organización y que no son de conocimiento público. Eso es algo que agrega valor", indicó Contreras.

Criterios de selección

Uno de los aspectos que las representantes consideran fundamentales para diferenciar la iniciativa de prácticas de "greenwashing" es la exigencia de resultados verificables.

Entre los criterios para evaluar las iniciativas, destacan que las empresas deben demostrar impactos tangibles, presentar evidencias de monitoreo y documentar tanto los logros como los desafíos enfrentados durante la implementación de sus proyectos.

La convocatoria para la sexta edición fue abierta el pasado 14 de mayo y permanecerá disponible hasta el 26 de junio.

Las empresas y organizaciones empresariales interesadas pueden acceder a los formularios, guías y materiales de apoyo a través de la plataforma Empresas Sostenibles, donde también encontrarán acompañamiento técnico durante el proceso de postulación.