La ONEC ve necesario el plan fiscal, pero advierte que podría aumentar la informalidad

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reconoció este viernes que el Estado dominicano enfrenta una necesidad real de contar con mayores recursos para responder a las demandas de la población y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, considera que esa necesidad no encuentra respuesta adecuada en la propuesta presentada por el Gobierno.

Mediante una nota de prensa, el gremio resaltó que la reforma no aborda de manera efectiva las principales distorsiones que afectan la actividad económica nacional, particularmente aquellas relacionadas con la competencia desleal y la expansión de la informalidad, factores que, a su juicio, continúan impactando negativamente al comercio formal y a las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y regulatorias.

En ese sentido, la organización advirtió que algunas de las medidas planteadas podrían generar incentivos adicionales para la informalidad, profundizando brechas existentes y debilitando los esfuerzos orientados a fortalecer la formalización de la economía.

Sobre el gasto público

Asimismo, ONEC señaló la importancia de que cualquier iniciativa de consolidación fiscal esté acompañada de indicadores claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar de manera objetiva los avances en materia de racionalización y eficiencia del gasto público.

La entidad dijo que la propuesta no contempla elementos suficientes que permitan medir con precisión los resultados esperados en este ámbito.

La organización también recordó que, en el marco de la iniciativa Meta RD 2036, fueron identificadas y discutidas diversas alternativas para fortalecer los ingresos del Estado y apoyar la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, señaló que varias de estas propuestas no fueron incorporadas en la reforma anunciada, pese a que el contexto actual representaba una oportunidad propicia para su consideración.

Respalda medidas a las mipymes

ONEC sí reconoció de manera positiva las medidas orientadas a respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como las disposiciones relacionadas con la indexación salarial, por entender que contribuyen a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y a fortalecer sectores productivos fundamentales para la economía nacional.

Finalmente, la organización reiteró que la República Dominicana necesita avanzar hacia un verdadero pacto fiscal integral, construido sobre amplios consensos y orientado a promover la formalización económica, fortalecer la competitividad, garantizar condiciones equitativas para todos los actores productivos y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

"El país requiere una visión fiscal de largo alcance que no solo procure mayores ingresos, sino que también corrija distorsiones, incentive la formalidad, mejore la calidad del gasto público y fortalezca la capacidad competitiva de la economía dominicana", concluyó la entidad.