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Actividad manufacturera
Actividad manufacturera

Ministro de Industria resalta subida a 62.9 del índice de actividad manufacturera en mayo

Sanz Lovatón agregó que el crecimiento del sector industrial impacta en la generación de empleos y en la actividad económica del país

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    Ministro de Industria resalta subida a 62.9 del índice de actividad manufacturera en mayo
    Empleados en una industria dominicana. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó este domingo el desempeño de la industria dominicana, tras señalar el incremento en el índice mensual de actividad manufacturera correspondiente mayo.

    A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el funcionario afirmó que el sector está produciendo más, lo que —según indicó— se traduce en mayor confianza y dinamismo económico.

    "La industria dominicana está produciendo más y la @airdmedia lo confirma: el índice mensual de actividad manufacturera subió a 62.9 durante el mes de mayo, traduciéndose en pura confianza. Cuando una fábrica acelera su producción, contrata más. Eso no se queda en un gráfico; se siente en la calle", escribió.

    Generación de empleos

    Sanz Lovatón agregó que el crecimiento del sector industrial impacta en la generación de empleos y en la actividad económica del país.

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    • "Cada punto de crecimiento es producción en movimiento y un impulso directo para el dominicano que sale a fajarse todos los días. Si la industria se detiene, el país no avanza. Nuestro compromiso no es ser simples gestores, es facilitar la inversión para que esa confianza se convierta en empleos", expresó.

    Asimismo, sostuvo que cada nuevo contrato de trabajo representa una apuesta por el futuro económico del país.

    "Cada nuevo contrato de trabajo es una apuesta por la República Dominicana. Estamos aquí para acelerar la transformación. Que la industria produzca y contrate más es la ruta innegociable hacia nuestra prosperidad. ¡Vamos!", señaló el funcionario.

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