La AIRD advierte medidas en el plan fiscal perjudican al sector industrial

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se pronunció este lunes sobre el plan fiscal y económico presentado la semana pasada por el Gobierno, reconociendo que, aunque la coyuntura internacional hace necesaria la adopción de las medidas que forman parte del proyecto, el mismo contiene acciones que perjudican la producción nacional.

La AIRD indicó que el Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, depositado en el Senado por el Poder Ejecutivo, es una oportunidad para asegurar el equilibrio y evitar la discriminación entre sectores productivos en la economía nacional.

El gremio dijo entender que la coyuntura internacional ha hecho necesaria la adopción de las medidas que forman parte del proyecto, pero señaló que hay espacio para seguir revisando el gasto público y ajustar una serie de medidas que pudieron ser objeto de discusión previa con los sectores impactados.

"Revisamos primero y cuidadosamente el detalle del proyecto antes de compartir públicamente nuestro parecer respecto al mismo. Por ello, hemos identificado una serie de medidas que deberían ajustarse para asegurar el logro de los resultados esperados por las autoridades", declaró Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

En ese contexto, resaltó que la eliminación del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) al asfalto y al AC-30 no ha sido debidamente justificada por las autoridades.

"Vemos esta medida con cierta preocupación, ya que crea una asimetría regulatoria entre el sector productor de concreto y las importaciones de asfalto y AC-30. Nos corresponde como gremio resaltar esta discriminación que privilegia las importaciones sobre la producción nacional ante las licitaciones públicas de infraestructura vial en el país", señaló Pujols.

Comercio ilegal

De igual manera, enfatizó que el monto propuesto para el impuesto selectivo al consumo aplicado a los cigarrillos electrónicos pudiera resultar contraproducente a los objetivos recaudatorios del Gobierno.

Al respecto, el ejecutivo indicó que "luego de analizar la tasa ad-valorem propuesta de 55 %, el subsector correspondiente entiende que esta tasa, de las más altas del mundo, promovería el comercio ilegal en el mercado y no contribuiría a los estimados de recaudación del Ministerio de Hacienda".

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD destacó adicionalmente la preocupación del sector industrial ante la diversidad de iniciativas que tienen al sector industrial en la diana, con propuestas diversas que resultarían en una mayor carga para el sector en varios frentes, según indica una nota de prensa.

"Esta propuesta debemos verla en un contexto que pretende imponer una mayor carga tributaria en varios frentes, desde la seguridad social hasta los residuos sólidos, sin dejar de mencionar la propuesta de modificación del Código Laboral que no hace frente a los costos excesivos ni combate la informalidad", explicó.

Espacios de concertación

Ante este panorama, la AIRD hizo un llamado al Congreso Nacional para que, sin obviar la urgencia ni perder tiempo, se abran espacios de concertación más profundos con el sector industrial del país, con el propósito de considerar medidas adicionales vigentes en nuestra legislación que promueven las importaciones en detrimento de la producción nacional.

"Es fundamental que aprovechemos la oportunidad para asegurar que no exista discriminación alguna entre las importaciones y la producción nacional de bienes en los contratos de los fideicomisos públicos Mi Vivienda, Fitram y Pro-Pedernales, que actualmente exoneran de ITBIS y aranceles a las importaciones, sacando de competencia a la manufactura local de productos requeridos para la ejecución de las obras de infraestructura a ser desarrolladas por dichos fideicomisos. Consideramos que existe una buena oportunidad para corregir esta discriminación en esta oportunidad, lo cual estaremos explicando en su momento ante el Congreso", concluyó.