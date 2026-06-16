Asociación Cibao lanza iniciativa de préstamos con descuento por nómina para empresas

La Asociación Cibao presentó su programa de Préstamos por Descuento de Nómina, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a financiamiento formal para colaboradores de empresas, durante un encuentro que reunió a ejecutivos de recursos humanos de distintos sectores.

La solución permite a los empleados acceder a préstamos de consumo, vehículos e hipotecarios con condiciones preferenciales, mediante un mecanismo de pago directo desde el salario, contribuyendo a reducir el endeudamiento informal y el estrés financiero, sin generar costos adicionales para las empresas, según señala una nota de prensa.

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Durante la actividad, Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de Asociación Cibao, destacó que esta propuesta forma parte del compromiso institucional de la entidad de desarrollar soluciones que generen valor compartido.

"Este programa nos permite seguir consolidando nuestro rol como un aliado estratégico del sector empresarial, al ofrecer una alternativa que genera beneficios tanto para los colaboradores, al aportar estabilidad financiera, como para las organizaciones, al apoyar la gestión de su capital humano", expresó.

Meléndez señaló además que la iniciativa responde a desafíos relevantes que afectan a la población trabajadora, como el acceso limitado al crédito formal y la dependencia de financiamientos informales.

Fortalecen vínculo con sector empresarial

El programa fue presentado en el marco del desayuno-conferencia "Diferentes perfiles, mismo resultado. Cómo alinear equipos y departamentos sin fricción ni desgaste innecesarios", impartido por la coach empresarial Fénix Pérez Moya.

La actividad forma parte de las iniciativas de Asociación Cibao para fortalecer su vínculo con el sector empresarial, generando espacios de intercambio y aprendizaje, al tiempo que impulsa soluciones que contribuyen al bienestar financiero de los colaboradores y a la productividad de las organizaciones.