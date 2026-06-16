Grupo SID recibe a la embajadora de Estados Unidos Leah Campos

La embajada de Estados Unidos, Leah Francis Campos, junto a los directivos del Grupo SID. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo SID recibió la visita oficial de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, en un encuentro en el que la empresa presentó los avances de su plataforma industrial y reafirmó su compromiso con la expansión internacional y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países.

Durante la visita, la diplomática realizó un recorrido por las instalaciones de la organización para conocer la infraestructura productiva y logística que sustenta sus operaciones, así como las capacidades que le han permitido extender su presencia a 22 países, informó la empresa mediante una nota de prensa remitida a este medio este martes.

La delegación de Grupo SID estuvo encabezada por su presidenta ejecutiva, Ligia Bonetti, junto a José Miguel Bonetti Guerra, Roberto Bonetti Guerra, Mónica Armenteros, Rodrigo Vitienes, Juan Vicini y otros accionistas y ejecutivos de la organización.

Por parte de la misión diplomática estadounidense participaron representantes del área de agricultura de la embajada, en una muestra del interés mutuo por continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y comercio.

"Estados Unidos ha sido un socio estratégico en nuestra trayectoria de crecimiento. Los resultados que hemos construido durante décadas reflejan una apuesta constante por la innovación, la excelencia operativa y la construcción de relaciones de largo plazo que generan valor para ambos países", expresó Bonetti.

Relaciones comerciales y alianzas estratégicas

La empresa destacó que actualmente tiene presencia en más de 1,200 puntos de venta en 14 estados de Estados Unidos y sus territorios, incluyendo más de 200 establecimientos Walmart. Además, opera desde territorio estadounidense para la producción del Salami Súper Especial Estelar.

El encuentro también sirvió para intercambiar perspectivas sobre las oportunidades de la relación económica entre República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre el papel de la innovación, la inversión y la competitividad en el desarrollo de ambos mercados.

Grupo SID resaltó, además, las alianzas estratégicas que mantiene con empresas globales de consumo, tecnología y logística, las cuales contribuyen a la transformación digital y al fortalecimiento de la competitividad de la industria dominicana.

Sobre el Grupo SID

Con 89 años de trayectoria, Grupo SID agrupa a empresas como MercaSID, Induveca, Induspalma y los Leones del Escogido. La organización genera más de 5,400 empleos directos y cuenta con una infraestructura integrada por 20 plantas de manufactura, 11 centros de distribución y más de 400 rutas comerciales.