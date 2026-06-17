Expo Vega Real 2026 estará dedicada al Ministerio de Deportes

La Cámara de Comercio y Producción de La Vega anunció la celebración de la trigésima edición de Expo Vega Real este 17 de junio, la cual se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Comercio y Producción de La Vega anunció la celebración de la trigésima edición de Expo Vega Real, que estará dedicada al Ministerio de Deportes y Recreación, en reconocimiento a la gestión que encabeza Kelvin Cruz.

La feria multisectorial se desarrollará del 30 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de La Vega Country Club bajo el lema "El corazón deportivo y comercial del país late en La Vega", destacando la trayectoria histórica de la provincia en ambos ámbitos.

Durante el anuncio, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, resaltó que alcanzar tres décadas de celebración ininterrumpida representa un motivo de orgullo para la institución y evidencia la visión compartida del empresariado vegano para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia.

"Valoramos la visión de los miembros de nuestra cámara, que hace 30 años asumieron con entrega y dedicación la organización de este evento. Gracias a ellos y al trabajo sistemático de todas las directivas, hoy podemos decir con orgullo que Expo Vega Real es una de las ferias más importantes del país", expresó Morilla.

Presidencia y participación en la feria

La presidencia de Expo Vega Real 2026 estará a cargo de la empresaria vegana Icelsa García de Medrano, representante de Heriberto Medrano Holding Group, empresa que ha mantenido una participación activa y un respaldo constante a la feria a lo largo de los años.

García de Medrano informó que para esta edición se espera la participación de más de 150 empresas privadas e instituciones públicas. Además de las exhibiciones comerciales, el programa incluirá actividades familiares, presentaciones artísticas, cabalgatas, muestras gastronómicas y un ciclo de conferencias.

Entre los expositores invitados figuran el influencer, empresario y autor Juan Roberto Musa, la comunicadora Pamela Sued y la psicóloga Melissa Pol.

Seguridad y oportunidades de negocio

Los organizadores también informaron que el evento contará nuevamente con un amplio dispositivo de seguridad, que incluirá cámaras de vigilancia distribuidas en todo el recinto ferial.

Expo Vega Real es considerada una de las principales ferias comerciales de la República Dominicana, al constituirse en un espacio para la generación de oportunidades de negocio, creación de alianzas estratégicas, networking empresarial e intercambio comercial entre empresas, instituciones y consumidores.