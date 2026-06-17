IDAC certifica la operación de la empresa de mantenimiento de aeronaves FL Technics en Punta Cana

El director general del IDAC, Igor Rodríguez, junto a ejecutivos de FL Technics y del Aeropuerto de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) certificó a la empresa proveedora de servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves FL Technics para el inicio de sus operaciones en Punta Cana.

“Esta certificación abre las puertas a importantes oportunidades de crecimiento en la región. Con el certificado del IDAC, estamos en posición de apoyar el crecimiento de la aviación y brindar servicios de mantenimiento confiables desde nuestras nuevas instalaciones en Punta Cana”, afirma Žilvinas Lapinskas, CEO del Grupo FL Technics.

La acreditación implicó un proceso de cinco fases. Comenzó con una evaluación previa a la solicitud para confirmar la elegibilidad y definir el alcance de los servicios de mantenimiento, seguida de la presentación y revisión de la documentación para garantizar el cumplimiento.

Posteriormente, los reguladores realizaron inspecciones in situ de los sistemas, equipos y credenciales del personal, antes de emitir el certificado de aprobación.

Impacto económico y laboral en Punta Cana

Ubicado en la Zona Franca de Punta Cana, el hangar de mantenimiento de FL Technics abarca 20,000 metros cuadrados y cuenta con cinco bahías para realizar los trabajos, con planes de expansión a 20 bahías en los próximos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/panorama-3-e5a48738.jpg El hangar de mantenimiento de FL Technics (FUENTE EXTERNA)

La configuración inicial permitirá realizar mantenimiento mayor, tanto en aeronaves antiguas como modernas, de las familias Airbus A320 y Boeing 737.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/foto-1-722062db.jpg El director general del IDAC, Igor Rodríguez junto a autoridades de FL Technics. (FUENTE EXTERNA)

Con una inversión de 70 millones de dólares, el proyecto está diseñado para crear más de 300 empleos locales a corto plazo y aproximadamente 2,000 puestos de trabajo en total, a la vez que introduce estándares internacionales para la reparación de aeronaves y la seguridad de vuelo.

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