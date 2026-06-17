Promoverán articulación económica, empresarial e institucional de Santo Domingo Oeste

Con el propósito de impulsar la articulación económica, empresarial e institucional de Santo Domingo Oeste mediante una plataforma que promueva la conexión entre empresas, instituciones públicas, academia, emprendedores, inversionistas y actores clave del desarrollo territorial, fue presentada Expo Feria Destino Oeste.

"Los territorios más exitosos son aquellos que logran conectar sus capacidades y coordinar esfuerzos alrededor de una visión compartida. El potencial de Santo Domingo Oeste ya existe, lo que corresponde ahora es articularlo y convertirlo en oportunidades para su gente", expresó Leandro Mieses, portavoz de la iniciativa.

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Mieses explicó que Expo Feria Destino Oeste surge precisamente con el propósito de fortalecer esos vínculos y crear espacios de encuentro entre los sectores productivos, empresariales e institucionales del territorio, promoviendo alianzas estratégicas, oportunidades de negocios y una visión compartida de desarrollo.

La actividad se realizó en el Gran Salón de la nueva sede de Barna Management School, durante la conferencia "Desarrollo económico y articulación territorial", que reunió a representantes públicos y privados vinculados al desarrollo productivo de la provincia Santo Domingo.

Potencial económico y articulación territorial

Durante el acto, los organizadores destacaron que Santo Domingo Oeste posee una trayectoria histórica, estrechamente vinculada al crecimiento económico de la República Dominicana, al concentrar importantes activos industriales, comerciales y logísticos que han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

En ese sentido, señalaron que el municipio cuenta con fortalezas que lo convierten en un territorio estratégico para la inversión y la actividad productiva, entre ellas su ubicación geográfica, su cercanía con importantes corredores logísticos, la presencia de la Zona Industrial de Herrera y su conexión con infraestructuras clave para el comercio y la industria.

Al intervenir en la actividad, Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), afirmó que Santo Domingo Oeste debe proyectarse no solo como una zona industrial, sino también como un destino integral de inversión, negocios, emprendimiento y calidad de vida.

"Esta Expoferia representa mucho más que un evento. Representa una invitación a descubrir el enorme potencial que posee Santo Domingo Oeste, fortalecer nuestra competitividad y trabajar unidos para convertir este municipio en un referente nacional e internacional de desarrollo productivo", expresó.

Los participantes coincidieron en que uno de los principales desafíos del territorio consiste en lograr una mayor articulación entre empresas, instituciones públicas, universidades, emprendedores e inversionistas, a fin de aprovechar plenamente las capacidades económicas y productivas del municipio.

Sobre la feria

Como parte de esta iniciativa, del 27 al 30 de agosto de 2026 se celebrará la primera edición de Expo Feria Destino Oeste, en el Club Julio Sauri, ubicado en la avenida Luperón, casi esquina Cayetano Germosén, bajo el lema "Conectando industria, empresas y oportunidades".

La agenda estará orientada a temas estratégicos como visión país, industria, desarrollo productivo, banca, financiamiento, emprendimiento, logística, innovación, competitividad, sostenibilidad y desarrollo territorial, según detalla una nota de prensa.

El programa incluirá conferencias, paneles especializados, talleres, ruedas de negocios, mentorías, espacios de networking, exhibiciones comerciales y actividades institucionales orientadas a promover el intercambio de conocimientos, la colaboración y la generación de oportunidades.

Asimismo, se desarrollarán espacios enfocados en la formalización y escalamiento de pequeñas y medianas empresas, acceso al crédito, educación financiera, compras públicas, comercio exterior, transformación tecnológica, economía circular, competitividad logística, nearshoring y atracción de inversiones.

Uno de los principales componentes del evento será la creación de un entorno de relacionamiento y negocios mediante pabellones comerciales e institucionales, stands de exhibición y encuentros multisectoriales que permitirán presentar productos, servicios, programas de apoyo, soluciones financieras y oportunidades de inversión.