FL Technics obtiene certificación de la FAA para operar en Punta Cana

La empresa FL Technics recibió la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos para prestar servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) a aerolíneas y empresas de arrendamiento en sus nuevas instalaciones en Punta Cana, República Dominicana.

La FAA emitió el Certificado de Estación de Reparación Parte 145 tras una revisión en varias fases de los procedimientos de mantenimiento, las herramientas y el equipo, las competencias del personal y las instalaciones de la empresa, según indica una nota de prensa.

"Este hito marca el inicio oficial de las operaciones de FL Technics, lo que representa un paso importante para nuestra empresa", afirma Zilvinas Lapinskas, CEO de FL Technics Group. Dijo que obtener el certificado permite a la compañía prestar servicios a aerolíneas y empresas de arrendamiento, siendo JetBlue el primer cliente.

"Nos enorgullece ver el progreso de nuestra inversión conjunta con Grupo Punta Cana y esperamos forjar sólidas alianzas en todo el mundo", agregó Zilvinas.

Perspectivas y desarrollo

Las instalaciones de Punta Cana abarcan cerca de 20,000 metros cuadrados y están equipadas para proporcionar mantenimiento básico a las familias de aeronaves Airbus A320 y Boeing 737.

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"Nuestro objetivo para los próximos años es continuar desarrollando el equipo local y, eventualmente, transferir la responsabilidad total de la operación de las instalaciones a profesionales calificados de la comunidad", afirmó Mejico Ángeles Lithgow, CEO de FL Technics República Dominicana.

Recientemente, la empresa recibió la aprobación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). De cara al futuro, las instalaciones se ampliarán de cinco a veinte bahías, aumentando la capacidad para satisfacer la creciente demanda.

En general, FL Technics está comprometida con una inversión a largo plazo en Quisqueya y con convertirse en un proveedor central de servicios de mantenimiento para aerolíneas estadounidenses y regionales que operan en todo el continente americano.

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